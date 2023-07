Festival Dranouter verwent nog meer dan andere jaren de festivalgangers

Festival Dranouter 2023 vindt dit jaar plaats op 4,5 en 6 augustus. Op de line-up staat onder meer Bazart, Merol, Lucky Chops, Black Box Revelation, Charlie Cunningham, LaBrassBanda, Warhaus en Coely. In 2022 zakten zo’n 51.000 vrolijke gezichten af naar de festivalweide voor een ongeremd festival-en feestweekend.

Feesten kan deze editie alvast ongestoord in de 8 themabars. Nieuw is avast de Bar Rouge by Kasteelbier met naast een Kasteel Rubus Framboise en een een Kasteel Rouge ook giveways & DJ’s. De Oxfam Bar is dan weer de rustige variant voor eerlijke fairtrade cocktails, mocktails, thee en koffie. Bij Bar C. staan er de lekkerste mocktails op basis van Fuze Tea, en een assortiment aan speciale varianten van Fuze Tea. Op het openluchtterras van ‘t Hommelhof (i.s.m. Leroy Breweries) geniet de festivalganger van streekeigen lekkers, waaronder Poperings Hommelbier en Cuvée Watou rouge en kan een potje petanque of darts gespeeld worden met zicht op de Kemmelberg. Ierland en Heuvelland komen samen in de Guinness Corner. De stoere mannen en vrouwen van Guinness brengen hun ‘bierprinter’ mee. In de bar en op het terras van Bar St. Bernardus valt heel wat te beleven, met natuurlijk St. Bernardus Tripel of Prior, maar ook tal van DJ-sets.

Biervouchers te koop

Via de online ticketshop van Festival Dranouter kunnen nu ook biervouchers besteld worden. De ruil is aan de gloednieuwe Campingstore / Supermarkt op de Camping Zone. “In ruil voor 1 biervoucher (€ 9,80) krijg je 6 gekoelde blikjes Jupiler (25 cl). Minder gezeul met bierblikjes op voorhand én zekerheid op frisse pintjes,” klinkt het vanuit de organisatie. “Bovendien geldt er op alle campings een glasverbod, dus daar hoef je ook niet meer mee in te zitten. “

Mr. CampChamp komt deze editie langs met de Campingstore / Supermarkt op de Camping Zone. Er kan op voorhand besteld worden via hun platform: een (party)tent, snacks of verzorgingsproducten, spelletjes, drinks & snacks, handdoeken, kampeerspullen en meer.

Wie niet kan wachten tot #dranouterfest23, kan al een digitaal toertje doen van het festivalterrein, want het terreinplan staat online op www.festivaldranouter.be