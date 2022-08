Festival Dranouter met 51.000 tickets helemaal uitverkocht

De 48ste editie van Festival Dranouter was een schot in de roos. De eerste editie na corona lokte 51.000 bezoekers.

“Met maar liefst 51.000 gelukkige festivalbezoekers, kon de 48ste editie van Festival Dranouter niet beter verlopen”, klinkt het bij Bavo Vanden Broeck, organisator van Festival Dranouter. “Nadat eerder deze week onze zaterdagtickets, weekendtickets en 2-daagse tickets uitverkocht waren in voorverkoop, kunnen we nu ook laten weten dat onze zondagtickets aan de deur uitverkocht zijn. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt.”

Dat laat de organisatie op zondagavond 7 augustus weten, terwijl er nog enkele optredens op de agenda staan, o.a. van ZAZ en Intergalactic Lovers. Het West-Vlaamse dorpje Dranouter werd omgetoverd tot een parel van een festival met een authentiek volks festivalterrein, unieke optredens en uitgelaten bezoekers.

Festival Dranouter noemt zichzelf een familiefestival, en dat blijkt nog steeds te kloppen. Een blik op het festivalterrein toont hoe jong en oud naast elkaar dansen en genieten. Jongeren zijn deze festivaleditie opmerkelijk goed vertegenwoordigd. Festival Dranouter gaat al enkele jaren voor een combinatie van bekende internationale headliners, de beste Belgische bands, verrassende randanimatie, een fijne selectie folkbands en unieke projecten of samenwerkingen. Het publiek weet de weg naar deze fantastische mix elk jaar meer en meer te vinden. Donderdag zakte een recordaantal bezoekers af naar de startdag van Festival Dranouter. De startdag is een gratis extraatje voor tickethouders van een weekendticket (5+6+7 augustus) en voor inwoners van Heuvelland. Het programma, met o.a. een live optreden van Preuteleute, was het startschot voor een uitzinnig festivalweekend.

Kippenvel & hese stemmen

Op vrijdag trakteerde de Vlaamse folkband Marvara het publiek op shotjes, liet de Duitse brassband Querbeat twee festivalgangers surfen op opblaasflamingo’s, ontplofte de Clubstage tijdens de Oekraïense elektrofolk band Go_A en vielen monden open bij het gitaarspel van Rodrigo Y Gabriela. Tal van Schotse acts die op het podium stonden als onderdeel van het project ‘Showcase Scotland Expo’, verrasten het publiek met de beste folkmuziek.

Op zaterdag danste de Chateau mee met de IJslandse Dadi Freyr, vierden Lenny & De Wespen hun 20-jarig bestaan, wist Guido Belcanto een fenomenale set op te bouwen, pakte SX Unplugged het publiek in voor hun allerlaatste concert en won Turfu veel nieuwe fans met hun folkelektro. Het publiek stroomde massaal toe voor Het Beste Van ’t Westen, een allstars project met Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal, en Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes. Het publiek was lovend. Het werd een fenomenaal feest met live band, herwerkingen van bestaande nummers en onverwachte wendingen. Kenji Minogue en Stefanie Callebaut (SX) wipten op het podium als surprise special guests. Slotnummer ‘Min Moaten’ bezorgde de uitzinnige massa kippenvel & hese stemmen tegelijk tijdens slotnummer ‘Min Moaten’.

Afsluiter ZAZ

De ruim 350 deelnemers aan de allereerste editie van de Dranouter Trail wekten kampeerders op de Camping Zone en de Stille Camping Zone op zondagmorgen 7 augustus. De lopers kregen een uitdagend, geanimeerd parcours van 7 kilometer voorgeschoteld. Ze liepen over het natuurdomein Eeuwenhout, door de kerk van Dranouter, tussen de banken van de Club en uiteindelijk over het podium van de mainstage Chateau. Presentator Jan De Smet zorgde er voor een streepje live muziek. Onderweg vrolijkten acteurs, fanfares, straattheateracts het parcours op.

De optredens op zondag 7 augustus zijn nog volop bezig. Onder andere Yevgueni, Imar, Sylvie Kreusch en Kids with Buns zijn al gepasseerd. Het is uitkijken naar Yong Yello en afsluiter ZAZ. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck noemt het nu al een geslaagde editie. “Net zoals andere jaren is onze zaterdag de meest populaire dag”, klinkt het. “Dat was ook dit jaar zo. Alle voorverkooptickets van de zaterdag waren uitverkocht. Enkele dagen daarna konden we aankondigen dat ook de weekendtickets én de 2-daagse tickets de deur uit waren. Dat was de eerste keer. Vandaag kunnen we er nog een schepje bovenop doen: ook onze zondag is uitverkocht. Het mooie weer zorgde ervoor dat heel wat mensen nog een ticket aan de deur kochten. Dat brengt het totaal van Festival Dranouter 2022 op 51.000 tevreden festivalgangers. We zijn het publiek én onze vrijwilligers ontzettend dankbaar om zo’n prachteditie af te leveren.”