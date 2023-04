Festival Dranouter lost nieuwe namen: Coely, Black Box Revelation, Jan De Wilde & Ypriana en nog veel meer artiesten komen deze zomer naar Heuvelland

De line-up van Festival Dranouter 2023 op 4, 5 en 6 augustus krijgt weer een stevige duw, met niemand minder dan Coely, LaBrassBanda, Black Box Revelation, Jan De Wilde & Ypriana, Omiri, Plantec en Johannes Is Zijn Naam.

Op de affiche stonden al onder andere Merol, Warhaus, Bazart, Selah Sue, Daan, Lucky Chops, Laïs, Jonathan Jeremiah en Ukulele Death Squad. “Het programma van de Chateau, Club en Cirque zitten dus al aardig vol, maar er komt nog véél lekkers aan”, laat de organisatie weten. “Niet alleen nog meer acts op de hoofdpodia, ook verrassende randanimatie, kleurrijke foodtrucks & themabars, knotsgekke kinderanimatie en straffe DJ’s in de Palace.”

Onbetwiste icoon

“Coely is het onbetwiste icoon dat naast landsgrenzen, ook het kleuren- en smakenpalet overstijgt. Wie Coely live aan het werk ziet, weet dat zij/x/hij getuige is van wereldklasse. Een bucketlist-ervaring die hoge ogen gooit in zowel binnen- als buitenland. Singles als ‘Celebrate’, ‘Alive’ en ‘Kaos’ zweven tussen hiphop, soul, r&b en pop. Haar eerste album “Different Waters”, die met een gouden plaat werd bekroond, zou slechts een voorsmaakje zijn van wat nog zal komen. Gepakt en gezakt met nieuwe tracks is ze klaar om deze zomer onze festivalweide te doen springen. Wie deze zomer de kans krijgt om de Coely-experience te ervaren… Enjoy the ride!”

Toverkunstje

“Als quasi onbekende band in België demonstreerde LaBrassBanda op Festival Dranouter 2019 een ongezien toverkunstje. Hun folk-ska-punk-techno-reggae lokte álle festivalgangers richting de mainstage, waar een onwaarschijnlijk feestje losbarstte. Dit Duitse zootje ongeregeld deed zelfs de stijfste harken dansen met een killer combinatie van party riffs, zuiderse mariachi, 80s pop, Balkan tunes, Beierse polka en uitbundige singalongs. Beter dan de meest intensieve workout in de fitness. Dus op algemene vraag: Ja, LaBrassBanda komt terug op Festival Dranouter 2023. Ganz geil!”

Nieuwe producer, nieuw album, een nieuwe tour in de States. Het zijn spannende tijden voor Black Box Revelation. “Met hun jeugdige nonchalance keert de band terug naar de rauwe rock ‘n roll die je ongetwijfeld nog kent van hun debuut ‘Set Your Head On Fire’ (2007). Op Festival Dranouter 2023 krijg je BBR in zijn puurste vorm, inclusief de beukende drums van Dries Van Dijck én de ronkende gitaren en schreeuwende stem van Jan Paternoster. Nieuwe singles ‘Wrecking Bed Posts’ en ‘Mr Big Mouth’ van ‘Poetic Rivals’ (2023) zetten nu al de toon voor een dijk van een concert. Zet je schrap voor nummers waardoor je je tijdens hun set schor roept en je medefestivalganger z’n pintje in de lucht gooit.”

Twee verjaardagsfeestjes

Kleinkunsticoon Jan De Wilde trapt op Festival Dranouter zijn nieuwe tournee af, ter ere van zijn 80ste verjaardag. “Jan De Wilde vertolkt liederen die tot onze culturele ziel behoren: ‘Een vrolijk lentelied’,‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’… Ronduit indrukwekkend. Voor dit concert graaft Jan in vroeger werk en geeft verborgen parels een plekje in de liedjeslijst, naast de klassiekers natuurlijk. Witgallig, zilvergrijs, met eigenwijze humor als ambacht en met liedjes die heerlijke verhaal-miniatuurtjes zijn, muzikaal ijzersterk afgewerkt.”

Hij wordt op Festival Dranouter live bijgestaan door de Koninklijke Harmonie YPRIANA. “Deze 80-koppige harmonie zou op Festival Dranouter 2020 een verjaardagsconcert spelen voor hun 100ste verjaardag. Corona gooide roet in het eten, maar uitstel is geen afstel. laat ons op Festival Dranouter 2023 de 103e verjaardag vieren van de bekendste harmonie van West-Vlaanderen en ver daarbuiten.”

Portugese muziek

“Loops van neuriënde oma’s, hoge jongetjesstemmen en trommelende jeugdvrienden? Dat en veel meer krijg je tijdens een concert van mastermind Omiri. Het is zonder meer één van de meest frisse en originele fenomenen uit het Portugese muzikale landschap. Echte vertegenwoordigers van hedendaagse Bretonse muziek, dat zijn de mannen van PLANTEC! De combinatie van hun akoestische gitaar met ‘sound design’ zorgt voor hun originele composities.”

Johannes Is Zijn Naam

“Johannes Verschaeve ken je als de prettig gestoorde frontman van The Van Jets, waarmee hij zowat alle grote podia onveilig maakte. Na de break-up van de band doet de Gentse Oostendenaar het helemaal alleen als “Johannes Is Zijn Naam”. Poëtische, Nederlandstalige teksten kronkelen zich tussen sissende ritmeboxen en primitieve synths. Johannes als een eenzame crooner aan de microfoon… Kom Johannes vergezellen in de knusse Cirque-tent! In 2022 zakten zo’n 51.000 vrolijke gezichten af naar de ruime, chille festivalweide voor een ongeremd festivalweekend. Zorg er dus zeker voor dat je er ook bij bent op 4, 5 en 6 augustus 2023!