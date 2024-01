Festival Dranouter kondigt onder meer Brihang en Willem Vermandere aan voor jubileumeditie in augustus

De eerste lading namen voor de jubileumeditie ’50 Years Of New Traditions’ is een feit. “Op de affiche van Festival Dranouter 2024 knallen we – naast The Waterboys – meteen tal van Dranouter Classics: Brihang, Suzanne Vega, Novastar + special guest Geike, Spinvis en Willem Vermandere”, meldt de organisatie.

Op 2, 3 en 4 augustus is er opnieuw Festival Dranouter en dit voor de 50ste keer. Het festival kondigde enkele grote namen aan voor deze jubileumeditie. Een van hen is Brihang. “In minder dan 10 jaar tijd groeide Brihang uit tot een artiest van het kaliber dat eigenlijk geen introductie meer nodig heeft”, stelt Festival Dranouter de West-Vlaming voor. “Zeker niet voor het Festival Dranouter-publiek, die zot zijn van spitsvondige teksten en meeslepende beats. Al in 2017 gaf hij het beste van zichzelf in De Voute, de kleinste festivaltent. Het jaar erna schopte hij het al tot in de Clubtent. In 2022 werd hij gepromoveerd tot één van ‘Het Beste Van ‘t Westen’. En er staat geen stoppen op Brihang. Na zijn nieuwste album ‘Droomvoeding’ en een uitverkochte clubtour, volgt nu zijn eerste soloshow in de Chateau.”

Willem Vermandere is al voor de achtste keer van de partij. © GF

Naast Brihang werden ook Novastar, Suzanne Vega en Spinvis aangekondigd. Novastar brengt Geike mee als special guest. Maar dat is nog niet alles, ook Willem Vermandere zal van de partij zijn. “Dat we 50 jaar Festival Dranouter kunnen vieren met een icoon als Willem Vermandere, is in alle opzichten “geestig” te noemen. Deze allround kunstenaar plukt songs uit zijn ruim 50-jarige carrière, combineert met een instrumentaal wijsje of een vertellement uit zijn boek ‘Als ‘t maar geestig is’. Deze rasechte West-Vlaming was er voor het eerst bij tijdens de editie van 1989. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een vaste waarde, want dit jaar is het maar liefst de achtste keer dat Vermandere hier op de planken staat.”

The Waterboys

“Ook The Waterboys laten op zaterdag 3 augustus 2024 hun muzikaal, dramatisch vuurwerk op je los. Met hun geduchte livereputatie zijn de legendarische The Waterboys een gedroomde headliner voor Festival Dranouter. En dat geldt zeker op de jubileumeditie van Festival Dranouter: we vieren “50 Years of New Traditions” én Mikes 65ste verjaardag. De cirkel is rond.”

Early birds

Op 31 januari om 23.59 uur sluit de laatste grote kortingsactie voor Festival Dranouter 2024 definitief af. Vanaf dan zullen ook de dagtickets en 2-daagse tickets in verkoop gaan. Mis je korting niet & koop je weekendtickets aan via www.festivaldranouter.be.