Festival Dranouter klaar voor slotdag met onder meer publieksfavoriet Yevgueni en ZAZ

Na een nachtje dansen in de Palace is iedereen ondertussen bijna ontwaakt en klaar voor de laatste dag van Festival Dranouter. Het was tot nu toe een vlekkeloze editie met vooral veel zon en (West-Vlaamse) hoogtepunten.

Met ‘het beste van het westen’ en het slotoptreden van SX was de zaterdagavond helemaal West-Vlaams gekleurd. Het was dan ook drummen aan de mainstage met een uitgebreide versie van ‘Min Moaten’ en de eenmalige comeback van Kenji Minogue als enkele van de vele hoogtepunten.

Vandaag staat er ook heel wat moois op het programma en daar zijn we met KW graag bij. We volgen opnieuw alle actie via ons Instagram-account kw.be, brengen de mooiste beelden en nieuws op onze website. Er is onder meer een interview met Yevgueni. Rekkemnaar Klaas Delrue is een graag geziene gast op het festival en zelf vertoeft hij er ook maar al te graag.

Belgische toppers

Daarnaast nog veel meer op deze zondag. Denken we maar aan Sylvie Kreusch, zij is een van de sensaties van de zomer. Of Intergalactic Lovers, bijna vijf jaar na de release van hun derde album ‘Exhale’ zijn de Lovers helemaal klaar om het volgende hoofdstuk aan te vatten in hun intergalactisch liefdesverhaal met hun nieuwe plaat ‘Liquid Love’.

ZAZ mag zondagavond Festival Dranouter afsluiten. © (foto Yann Orhan)

Het festival wordt afgesloten door de Franse ZAZ. Na het duizelingwekkende succes van haar wereldhit ‘Je Veux’ in 2010, beleefde ZAZ een hectisch decennium. Toen de wereld begin 2020 in lockdown ging, bleek dit dan ook een welgekomen inspiratiebron voor nieuwe muziek. Met haar stem die beter klinkt dan ooit, even levendig als ontroerend, en met teksten die rechtuit en persoonlijk zijn, getuigt deze Franse superster van een niveau op eenzame hoogte. Of toch als we de perstekst moeten geloven. Une femme de classe.