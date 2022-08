Festival Dranouter is helemaal terug: “Dit moet aanvoelen als muzikale vakantie”

Een nieuwe grote concerttent, geen optredens in de kerk of de Voute en een feestzone naast de camping. Wie na twee jaar corona een vertrouwd Festival Dranouter voor ogen heeft, komt dit weekend voor enkele verrassingen te staan. Al blijft festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck overtuigd dat het DNA van het festival behouden blijft. “We zetten vooral in op meer kwaliteit, comfort en beleving.”

Dat na twee jaar kleinschalige Zomersessies de goesting in een klassiek Festival Dranouter groot is, weerspiegelde zich al in de ticketverkoop die als een trein liep, inclusief een al uitverkochte zaterdag. Wie echter hoopte om het vertrouwde festivalterrein eindelijk terug te zien, zal van een kale reis terugkeren. Vooral de afwezigheid van de iconische grote concerttent Kayam verandert het uitzicht van de festivalweide. “We wilden, na een natte en modderige zomer in 2021, het festivalpubliek extra comfort bieden door een vloer te leggen in de hele mainstage”, aldus organisator Bavo Vanden Broeck.

Tenten typeren Dranouter

Het is de bedoeling dat de witte Duitse Chateau een blijver wordt. “We hebben een evenwaardige oppervlakte als vroeger, maar nu hebben we het comfort van de vloer erbij. Langs de binnenkant zal je trouwens weinig verschil merken. Een openluchtpodium hebben we nooit overwogen. Die tenten zorgen voor de sfeer en de beleving die Festival Dranouter zo typeren. Je hebt een veel intiemer gevoel als alles in tenten is.”

“De Duitse band Querbeat kan een leuke ontdekking zijn voor ons publiek”

Anders dan in 2019 en de jaren voordien is ook dat er geen optredens meer plaatsvinden in de kerk en de Voute. “Toen we nadachten over de indeling zaten we nog met het coronagegeven en ventilatienormen die gelden voor alles wat indoor locaties betreft. In de kerk was dat een issue dat we niet direct getackeld kregen. Het wegvallen van de Voute is een gevolg van een herschikking van de concertlocaties. We hebben een nieuwe zone gecreëerd – wij noemen het de feestzone – die naast de grote camping ligt. Daar komt de Palace met de nachtactiviteiten. Op het hoofdterrein maken we zo plaats voor een extra concerttent, de Cirque. Daar zal je zowel intieme concerten als de meer dansbare optredens hebben, wat je vroeger in de Voute ook had.”

Deze week werd nog druk gewerkt om het festivalterrein klaar te krijgen. (foto EF) © Eric Flamand

De verhuizing van feesttent Palace past ook in die hele herschikking van het festivalterrein. “De feestzone is een tweede festivalterrein, zoals je vroeger de Voute had. Doordat we die nieuwe concertlocatie op het terrein erbij wilden, en tegelijk voldoende ruimte wilden tussen de verschillende podia, hebben we gezocht naar een nieuwe oplossing voor het nightlife. Dat is ook praktisch. Op het moment dat de Palace volop draait is er niets meer te beleven in de andere concerttenten. Daar zullen we bijvoorbeeld ook ontbijtfaciliteiten kunnen aanbieden voor de mensen op de camping. Zo krijgt de Palace een extra functie.”

Hoewel er dus heel wat nieuwigheden zijn, zegt Bavo Vanden Broeck dat er geen grote veranderingen zijn in het concept. “Het blijft Dranouter zoals het was, met alle elementjes van ons DNA die er vroeger waren. We hebben ingezet op sfeer, kwaliteit en logistiek comfort op het terrein. We willen dat Festival Dranouter aanvoelt als muzikale vakantie. Concerten staan centraal, maar ook het plezier, de omgeving, blijven kamperen…”

Vrijwilligers

De opbouw van het festivalterrein startte al op maandag 25 juli. “Gelukkig zijn we aan voldoende vrijwilligers geraakt, onder andere dankzij onze oproep. We zagen veel ‘oude’ medewerkers die zich opnieuw inschreven, maar ook veel nieuwe gezichten, onder andere van Chiro’s, Scouts en andere verenigingen uit de buurt. Het is fijn om die mix te zien.” Die oproep naar vrijwilligers kwam er eind juni. Er werd toen ook aangekondigd dat er minder tickets zouden aangeboden worden als er niet voldoende medewerkers zouden gevonden worden. Nu er voldoende vrijwilligers gevonden zijn, zal het festival op volle capaciteit draaien. “De capaciteit is dezelfde als in 2019, 15.000 mensen per dag. Afhankelijk van het totaal aantal mensen op donderdag betekent dat dus 50.000 à 55.000 mensen voor het hele weekend”, zegt Bavo Vanden Broeck. “De ticketverkoop verliep zeer goed. De interesse was al groot van in het prille begin, maar ik merk dat dit bij andere evenementen ook zo is. Veel mensen die vroeger wachtten tot het laatste moment, hebben nu eerder een ticket gekocht.”

Op een festival draait het natuurlijk nog steeds vooral om de muziek. Met Zaz en Rodrigo Y Gabriela strikte Dranouter alvast twee internationale toppers. Het wordt ook uitkijken naar Het Beste van het Westen, het unieke project waarbij Flip Kowlier, Wannes Cappelle, Brihang en Wim Opbrouck en Wim Willaert van De Dolfijntjes samen op een podium zullen staan. “Ik denk dat het een unieke festivalervaring zal zijn. En een zot feestje, want ze zijn enkele speciallekes aan het voorbereiden. Er zullen nog een paar extra gasten opduiken. Dat wordt dus wel zeer plezant”, zegt Bavo Vanden Broeck, die ook nog een minder bekende naam tipt. “Op vrijdag hebben we dan weer een band die bijna niemand kent. Een Duitse band die in haar thuisland zeer groot is, Querbeat. Dat is echt een festivalfeestband. Ik denk dat het een leuke ontdekking zal zijn voor ons publiek.”