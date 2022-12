Fernand Vandewalle viert 62 jaar harmoniemuzikant: “Zolang het gaat, blijf ik me uitleven met mijn drumsticks”

Bij de harmonie Kunst en Vermaak (K&V) is Fernand Vandewalle (71) één van de drie actieve muzikanten die minstens 60 jaar op de teller staan heeft. Voor zijn 62 jaar slagwerkspeler werd hij tijdens Sint-Cecilia plechtig onderscheiden door het K&V-bestuur. Het swingende samenspel en warme kameraadschap zijn z’n lust en lang leven.

In het Waardamme van 1960 lag het voor de hand dat je als jonge knaap de twee jaar eerder opgerichte dorpsharmonie Deugd Baart Vreugd vervoegde. Met zijn onmiskenbaar aangeboren gevoel voor ritme was Fernand Vandewalle vanaf zijn negen jaar trommelaar in het Waardams korps. Hij bekwaamde zich later in het paukenspel en groeide ten slotte uit tot een deskundig instructeur.

Overstap

In Zedelgem wonend, maakte hij in 1991 de overstap naar de rood-zwarte kleuren van het harmonieorkest van Zedelgem-dorp: de Koninklijke Kunst en Vermaak. Hij kon er zich met zijn trommeltalent op even hoog niveau uitleven als volleerd slagwerker. Trouw op post bij menige repetitie (tegenwoordig in dienstencentrum De Braambeier), nam hij daarbij in het bestuur de functie van logistiek verantwoordelijke op zich. Het harmonieseizoen rond was hij in de weer voor het Zedelgems korps.

Als je gevoel voor ritme hebt, mag je als muzikant écht blij zijn. Want dat kun je niet aanleren

Net als Luc Desendere en Willy De Clerck blijft Fernand al meer dan 60 jaar het harmonieleven trouw. Zijn opmerkelijke staat van dienst van 60 jaar rondde hij al in 2020, toen het coronavirus de spelbreker was om dat ereteken uit te reiken. Tijdens de jongste Sint-Ceciliaviering eerde het K&V-bestuur alle verdienstelijke harmonie leden voor opnieuw een livepubliek in Salons Denotter in Zedelgem.

“Als je gevoel voor ritme hebt, mag je als muzikant écht blij zijn. Want dat kun je niet aanleren”, weet Fernand na zoveel jaren ervaring. Dankzij een sterk muzikaal gehoor, zelfstudie en de raad van dirigenten, kreeg hij het slagwerk op onder meer de grote trom, de pauken en het drumstel onder de knie. Naast de harmonie combineert hij sinds een viertal jaar de harmonie van Zedelgem met de drumband van Sint-Cecilia Jabbeke en met de harmonie van Waardamme waarbij hij de tamboer-majoor van dienst is.

Verbroedering

Na een muzikaal palmares dat kan tellen, is Fernand nog lang niet van plan om de drumstokken opzij te leggen. Niettemin neemt hij toch gas terug. “De stress van veel repetities voor concerten met ook de drumband werd me samen met een bestuursfunctie toch wat te veel. Bij Kunst & Vermaak blijf ik de grote trom (grosse caisse, red.) voor mijn rekening nemen, maar enkel nog tijdens openbare optredens, zoals feestelijke optochten. Als ik terugblik op die lange tijd van muzikant in de harmonie, is uiteraard het speelplezier de hoofdzaak, maar eigenlijk gaat het nog meer om de vriendschapsbanden, om de samenhorigheid van één muzikale familie. Er zijn de momenten na de optredens. Er is de verbroedering met andere korpsen uit binnen- en buitenland, zoals bij de uitstappen naar het Duitse Reil langs de Moezel, de partnergemeente van Zedelgem. Zolang het gaat, blijf ik me met de drumsticks uitleven”, vat Fernand zijn hart en ziel met de glimlach samen.