Feestmiddag met de Ambiancemakers in Moorsele

Op donderdag 9 maart slaan vier Moorseelse verenigingen opnieuw de handen in elkaar. Samana, Okra, S-Plus en lokaal dienstencentrum Martha nodigen muziekliefhebbers uit Moorsele en omgeving uit naar de oc de Stekke voor een optreden van de Ambiancemakers.

Al verschillende jaren vinden de verenigingen elkaar om naast de verschillende activiteiten die zij elk apart al organiseren, ook samen iets te doen.

Eind augustus kiezen ze voor een lekkere maaltijd mét optreden. Nu voor de tweede keer is er een extra winterconcert. Lutgarde Quequin (Okra), Maria Martens (Samana) en Monique Defraeye (S-Plus) zijn de voorzitters. “We richten ons inderdaad op de al iets oudere bewoners met onze verenigingen, maar iedereen is welkom. We weten dat het voor nogal wat mensen een uitdaging is om in contact te blijven met vrienden en kennissen.”

“Het is niet altijd evident meer om naar culturele centra of optredens verderaf te gaan. Daarom blijven we ons inzetten om ook dicht bij huis regelmatig een programma aan te bieden. Soms is dat informatie, soms meer gericht op ontmoeting en af en toe moet er gefeest worden.”

De Ambiancemakers beloven dat er niemand kan blijven stilzitten. Mike Grondy en Andrea Schön brengen samen een mix met het beste uit verschillende taalgebieden. Andrea, afkomstig uit Beieren brengt de bekende Duitse Schlagers.

Mike staat al 28 jaar in het vak en schakelt vlot tussen Engelse crooners, het Franse chanson of Nederlandstalig werk. Kaarten van 10 euro zijn te koop bij ldc Martha en de deelnemende verenigingen.

(HV)

Info: ldc.martha@wevelgem.be