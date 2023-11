Fatima wint vijf tickets voor Taylor Swift via Q-Music: “Haar live aan het werk zien is echt een droom”

Sprakeloos was Fatima Berton (31) uit Kortrijk, toen ze deze ochtend rond 8 uur in de live-uitzending van Q-Music terecht kwam. Elke beller die binnengeraakte won 5 tickets voor het concert van Taylor Swift dat volgende zomer plaatsvindt in Amsterdam. “Ik was echt even van mijn melk, ik geloofde het gewoon niet”, reageert Fatima enthousiast.

Waanzin

In juli was de strijd om tickets voor de razend populaire Eras Tour te bemachtigen bikkelhard. Ook Fatima had zich, net als 8 miljoen anderen, aangemeld in de hoop een code te ontvangen waarmee ze later een ticket kon proberen kopen. Voor zowel de drie shows in Amsterdam als die Parijs was haar dat gelukt, maar toch kon ze helaas geen tickets scoren.

“In 2020 had ik tickets voor Werchter Boutique, maar toen strooide corona roet in het eten”

“Die ticketverkoop was echt waanzin. In 1-2-3 was alles uitverkocht, meer dan 50.000 plaatsen per show. Dat was echt balen, ik was zó teleurgesteld”, vertelt de jonge mama. In 2020 had Fatima wél tickets kunnen bemachtigen om de Amerikaanse singersongwriter live aan het werk te zien op Werchter Boutique, maar toen strooide corona roet in het eten. In 2021 was Swift niet meer terug te vinden in de line-up. “Het is voorbij, dacht ik. De hype is zo groot, ik schatte mijn kansen om ooit een concert van haar bij te wonen nihil in.”

Meant to be

De echte fans weten dat je het Taylor Swift-concert sinds 13 oktober ook in de bioscoop kan bekijken, inclusief een spontaan dansfeestje tussen de stoelen. Een troostprijs, vond Fatima. “Samen met een vriendin was ik aan het proberen afspreken om de film te gaan bekijken. We hebben allebei een kindje, dus het lukte niet goed om een datum te vinden. Ik begon echt te denken dat ik werkelijk alles ging moeten missen”, lacht Fatima.

“Maar de dag erna hoorde ik dan plots dat Q-Music tickets ging uitdelen. Ik doe nooit mee met winacties, ik ga er altijd van uit dat ik toch niet ga winnen. Maar nu voelde het gewoon alsof het in de sterren geschreven stond. Ik moést meedoen, het was meant to be.”

“Ik ben samen met Taylor opgegroeid, haar muziek sloot op elke leeftijd perfect aan bij mijn leefwereld”

En zo geschiedde. Fatima won vijf tickets om de literaire pareltjes van haar favoriete artieste eindelijk live te horen. “Ik was echt even van mijn melk toen ik Maarten en Dorothee aan de lijn had. Ik geloofde het gewoon niet. Ik was net toegekomen op mijn werk, mijn dag kon alleszins niet meer stuk”, klinkt het. “Ik ben al sinds het prille begin fan van Taylor, toen ze nog voornamelijk countrymuziek maakte. Haar muziek sluit gewoon zo goed aan bij mijn eigen leefwereld. We zijn ongeveer even oud, dus elk album – elk een ander genre – was telkens zeer herkenbaar: tiener zijn, de eerste relaties, je eigen identiteit ontdekken… ik ben een beetje samen met haar opgegroeid.”

Vriendinnenuitje

Fatima vindt naar eigen zeggen geen enkel lied dat uit Swifts pen komt slecht, haar favoriet blijft het populaire Blank Space. “Maar eigenlijk maakt het mij niet veel uit hoe de setlist er precies uitziet. De ervaring op zich is sowieso al uniek, ze is een echte performer. Ik heb gelukkig nog een klein jaar tijd om me voor te bereiden: outfit plannen, friendshipbracelets maken… en ook nog beslissen aan wie ik de andere tickets zal uitdelen. De vriendin waarmee ik naar de film wou gaan en één van mijn collega’s gaan sowieso mee. Voor de overige twee zal ik nog eens goed moeten nadenken, maar een leuk vriendinnenuitje wordt het sowieso!”