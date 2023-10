Fans laten hun tranen de vrije loop tijdens laatste concert #LikeMe op de Ezelsfeesten in Kuurne

Zondagavond gaf #LikeMe een allerlaatste concert voor ze definitief afscheid nemen in het Sportpaleis van Antwerpen. Dit gebeurde in de feesttent van de Ezelsfeesten in Kuurne.

De eerste fans tekenden zondagmorgen reeds present omstreeks 8.15 uur aan de ingang van de feesttent waar het concert gepland stond om er zo zeker van te zijn een mooi plaatsje te kunnen bemachtigen. #LikeMe deed wat van hen verwacht werd tijdens hun allerlaatste concert en gaven hun aanwezige fans een fantastische show cadeau.

Trouwe fans

#LikeMe is een fenomeen geworden in de Vlaamse muziekwereld sinds de lancering van de gelijknamige televisieserie in 2019. De castleden hebben niet alleen indruk gemaakt met hun zang- en acteertalent, maar bouwden ook een sterke emotionele band op met hun fans. Het is dan ook geen verrassing dat de groep veel verdriet teweegbracht onder de trouwe aanhang toen bekend werd dat ze ermee zouden stoppen.

Onvergetelijk afscheid

Het hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld het allerlaatste nummer van #LikeMe. Terwijl de castleden op het podium stonden en het publiek hen toejuichte, werden veel fans overmand door emoties. Tranen stroomden over hun wangen, terwijl ze zich realiseerden dat dit echt het allerlaatste concert was van de band. Wie #LikeMe nog een allerlaatste keer wil zien, kan dit nog in het Sportpaleis tijdens hun afscheidsconcert in januari 2024. (BRU)