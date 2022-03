Fanfare Zonnebeke pakt na twee jaar uit met concert op 19 maart

Na twee jaar pakt de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia uit met een concert op 19 maart dat de passende titel ‘Eindelijk’ meekreeg. “De voorbije twee jaar lag de fanfare volledig stil. We leggen heel veel gevoel in het komende concert, het wordt niet traditioneel.”

Op 19 maart zal er opnieuw fanfaremuziek zijn in Zonnebeke. Zoals overal zorgde ook hier de voorbije pandemie voor een langdurige onderbreking van het muziekkorps.

“Dit concert was eigenlijk gepland in december maar werd om de bekende redenen afgelast. De voorbije twee jaar hebben we als fanfare volledig stil gelegen en hebben we alle plannen moeten opbergen. Nu kunnen we ons eindelijk opnieuw muzikaal uitleven. Vandaar ook de passende titel van ons concert”, aldus voorzitter Lieven Dejonckheere.

Gevoelens

“De rode draad door het concert is dan ook de gevoelens die we hadden tijden de voorbije maanden. Die komen tot uiting zowel in de muziek als in de teksten. Het zal ook geen traditioneel concert worden met afgelijnde optredens van het korps, jeugdensemble, trommelkorps en majorettes.”

“Elke groep van ons korps komt wel aan bod maar het loopt wat door elkaar en toch vormt het een mooi geheel. Onze dirigent Dominique Dewulf zorgde voor de passende muziekkeuze terwijl Liesbet Mayeur zorgt voor de passende bindteksten.”

Het wordt nog een bijzonder jaar voor het Zonnebeeks Muziekkorps. Op 10 december volgt nog de tweejaarlijkse editie van The Night of the Music. Normaal moest dit gebeuren in 2020 maar om de bekende redenen kwam het te vervallen.

Verhuizing

Nog meer historisch is de verhuizing. Al meer dan 70 jaar repeteert de fanfare in de Sint Lucasschool.

De gemeente besloot de gebouwen niet aan te kopen en zo moest uitgekeken worden naar een andere locatie. De gemeente is momenteel bezig een nieuw lokaal voor het muziekkorps in te richten in ’t Zonnerad. Het zal voor velen toch wennen worden het muziek niet meer aan te treffen in de vertrouwde omgeving in het centrum van de gemeente en dit nog vooral voor de muzikanten.

(NV)