Fanfare Sint-Cecilia uit Deerlijk kan zich nog eens laten horen: “Op treinreis met Balkanmuziek”

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia zet op vrijdag 22 en zaterdag 23 april haar beste muzikale beentje voor tijdens het lenteconcert ‘Balkan Express’ in d’Iefte. “We zijn bijzonder blij dat alles weer min of meer normaal begint te verlopen”, stelt voorzitter John Lannoo.

De coronacrisis zorgde niet enkel voor problemen op het vlak van gezondheid en economie, ook het sociale leven stond de voorbije jaren op pauze. Ook de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia werd in het diepst van haar ziel getroffen. “Van de ene dag op de andere vielen de repetities weg en werden onze activiteiten geannuleerd. Inkomsten uit deze activiteiten vielen weg, terwijl andere kosten bleven doorlopen”, stelt voorzitter John Lannoo.

“Ons jaarlijkse lenteconcert was oorspronkelijk gepland op 24 en 25 april 2020, maar omwille van Covid-19 moest dit evenement uiteindelijk afgelast worden. Behalve het voorbereidingswerk achter de schermen – drukken van affiches en flyers, het zelf ineen knutselen van het decorpronkstuk ‘een treinwagon’ en zoveel meer – was de ontgoocheling het grootst bij de muzikanten die een heel jaar werkten in functie van dat concert. Nu lijkt het ergste leed geleden. We zijn enorm blij dat alles weer genormaliseerd is.”

Geen sinecure

“Een muziekmaatschappij runnen kost handenvol geld. Vergeet ook niet dat we over een eigen lokaal beschikken. Dat heeft enerzijds heel wat voordelen maar anderzijds betekent dat het afbetalen van een lening, hoge onderhoudskosten…”

“We zijn de gemeente dankbaar voor de extra ondersteuning die we gekregen hebben. Dat extra duwtje in de rug was meer dan welkom. Het was geen sinecure maar we hebben de coronacrisis goed en wel overleefd. Het belangrijkste is dat we nu weer kunnen samenkomen. De muzikanten stonden echt te springen om samen te musiceren.”

Lenteconcert

“De voorbije maanden stond alles in het teken van de ‘Balkan Express’, het tweedaagse lenteconcert”, gaat dirigent Wouter Deprez verder. “We nemen het publiek mee op een onvergetelijke treinreis. Met de fanfare en het jeugdorkest spelen we de typische opzwepende Balkanmuziek à la Goran Bregovic.”

“Muziek waarvan Raymond van het Groenewoud zou zingen dat het verbazend goed vooruit gaat… Pat Mechele vertelt tussen de muziekstukken door een verhaal, een gedicht, een anekdote. Tijdens de pauze en na het concert kan men in de bar nog genieten van de muziek van Danzamora.”

Het lenteconcert Balkan Express vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 april, telkens om 20 uur in d’Iefte. De toegang bedraagt 12 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis binnen. Kaarten voor deze muzikale treinrit kunnen verkregen worden via alle fanfareleden, 0498 84 41 15 en deerlijksefanfare@gmail.com.

“We zijn ook al volop bezig met de voorbereiding van het eeuwfeest van de fanfare in 2023. Dat wordt een programma om u tegen te zeggen. Nu eerst genieten van de Balkan Express”, besluit voorzitter Lannoo.

(RD)