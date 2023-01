Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan brengt ‘Miroâkles’: Kerstspel op rijm met schalkse humor en ironie

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan brengt vanavond, vrijdag 6 januari, ‘Miroâkles’, een kerstspel op rijm, lichtelijk gebaseerd op de teksten van Dario Fo. Auteur Peter Devlieger werd gevraagd om met zijn verhalen het avondvullend muzikaal programma aaneen te praten.

Peter Devlieger is geen onbekende, zegt secretaris Luc Haeghebaert van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan. “Met zijn leerkrachtenband De Gemene Delers maakte hij behoorlijk naam met originele liedjesbewerkingen vol hilarische prikjes op schoolse en maatschappelijke toestanden, en zijn Jozef onthult dat onlangs werd hernomen, zorgde al meermaals voor een uitverkochte zaal in Roeselare en Ardooie.”

Actualiteit

De Koninklijke Fanfare De Zwaan zorgt voor het muzikale gedeelte van het kerstverhaal. Ze krijgen hierbij de steun van het jeugdensemble Ferventis en de jongste muzikanten van de Mini’s.

“Het stuk biedt een originele kijk op het Bijbelverhaal”

“Peter kroop opnieuw in de pen en schreef een gloednieuw, hilarisch kerstverhaal”, vertelt Luc, “volledig in de lijn van zijn bekende concept. Inhoudelijk helemaal anders dan Jozef onthult, maar genesteld in de cocon van een rijmtekst kan het publiek naast de muziek andermaal voluit genieten van de frisse, levendige teksten doorspekt met schalkse humor en ironie. Een originele kijk op het Bijbelverhaal dat met maatschappijkritische humor volledig getransporteerd werd naar de actualiteit.”

70 muzikanten

Stemmige kerstmuziek, mooie ballades en een uptempo mars. Voor elk wat wils, met zo’n 70 muzikanten spelen ze onder andere Temple 125, A starry night, Snow in a silent wood. Ook Hero, met zanger Aaron Willaert, staat op het programma.

Miroâkels wordt op vrijdag 6 januari om 19.30 uur opgevoerd in de Kerk van Sint-Jacobus de Meerdere in Lichtervelde. De deuren gaan open om 19.15 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro (kinderen -12 jaar gratis; aan de deur 12 euro) en zijn te verkrijgen bij alle muzikanten, bij Peter Devlieger of via een mail naar vzwdezwaan@gmail.com.

Achteraf kan bijgepraat worden bij een hapje en drankje in Feestzaal De Zwaan.

(JW/foto KD)