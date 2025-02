Fanfare organiseert winterconcert in De L!NK

De koninklijke fanfare De Kunst is ons Vermaak uit Rollegem-Kapelle organiseert op zaterdag 22 februari haar Winterconcert in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. De muzikanten brengen verrassende muziek, met onder andere nummers van Celine Dion en ABBA.

Muzikale traditie

Fanfare De Kunst is ons Vermaak is een vaste waarde binnen het culturele leven in de gemeente. De muzikanten trokken in het verleden vaak ver buiten de gemeente om hun talent te tonen, maar vandaag de dag staan vooral evenementen in eigen streek op het programma. Zo is het een traditie dat de fanfare op 1 januari, pal voor de kerk van Rollegem-Kapelle, het nieuwe jaar feestelijk inzet. Een andere vaste afspraak is de viering rond 11 november. Ook de mama’s worden niet vergeten: op Moederdag organiseert de fanfare telkens een bloemenverkoop en daar hoort er ook een vleugje muziek bij.

Het belangrijkste moment binnen het werkjaar van de fanfare is echter het jaarlijkse winterconcert. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 22 februari. “We nodigen alle muziekliefhebbers uit Rollegem-Kapelle en omstreken uit om er bij te zijn in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel”, aldus Filip Vandromme van de fanfare. De muzikanten, onder leiding van dirigent Koen Allegaert, zorgen ook dit jaar voor een gevarieerd programma met voor elk wat wils. “Naast enkele typische concertwerken kunnen de aanwezigen ook genieten van tal van herkenbare nummers. Zo brengen we onder andere muziek van ABBA, Celine Dion en Jan Smit.”

De presentatie van het winterconcert ligt dit jaar in handen van Mieke Allegaert. De muzikanten beginnen om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de muzikanten zelf en kosten 10 euro in voorverkoop. Aan de deur betaal je één euro meer.

Meer informatie over het Winterconcert of de werking van de fanfare is verkrijgbaar via het emailadres filip.vandromme@telenet.be. (BFER)