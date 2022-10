Fagottist Davy Callens net terug van Europese tournee

IEPER Het zijn drukke tijden voor Davy Callens (26). De beroepsmuzikant is net terug van een tournee met het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Na enkele optredens in steden als Dortmund, Parijs, Amsterdam en Rotterdam kan je de fagottist binnenkort ook dichter bij huis aan het werk zien.

Davy Callens maakte kennis met de fagot op zijn twaalfde. “Ik had al van alles geprobeerd qua hobby’s”, vertelt hij. “Uiteindelijk ging ik naar de muziekschool, maar koos ik als eerste instrument dwarsfluit. Dat ging meteen heel goed, maar het was niet genoeg voor mij. Ik vond dat te mainstream. Via via raakte ik geboeid door de fagot. De eerste fagotklanken waren meteen goed en mijn carrière ging als een raket naar boven.”

Zeg dat wel. Je mocht op je 16de al naar het Conservatorium.

“Inderdaad, het werd al vrij snel duidelijk dat ik na het middelbaar naar het Conservatorium wilde in Gent. Maar ik zocht al tijdens de middelbare studies – op mijn 15de – contact met leerkracht Pieter Nuytten. En zo kon ik al een vak opnemen als creditstudent, in combinatie met mijn opleiding economie-moderne talen. Toen ik afstudeerde in het College van Ieper, kon ik voltijds naar het Conservatorium, voor de opleiding uitvoerende klassieke muziek, fagot. Er was wel nog een ingangsexamen, maar door die twee jaar ervaring had ik al een mooie voorsprong te pakken. De opleiding duurde vijf jaar en ik heb er nog een lerarenopleiding aan gebreid.”

Met welk type fagot speel je nu?

“Wel, ik heb recent een nieuwe instrument gekocht. Het was een stevige investering, maar je hebt nu eenmaal het beste materiaal nodig als je carrière wil maken en audities wil winnen. Om fagot te spelen draag je best ook een harnas, want dit instrument weegt al snel 15 kg.”

Je hebt het momenteel heel druk. Hoe ziet een doorsnee week eruit voor jou?

“Een doorsnee week heb ik niet. Het is heel variërend. Zo ben ik net terug van een tournee met het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Dat is echt het beste van het beste. Ook Pieter speelt hierin mee. Met dit orkest speelde ik voor corona ook al mee. Dit keer concerteerden we in Dortmund, Parijs, Rotterdam en Amsterdam. Die zalen zitten meestal helemaal vol, tot wel 2.500 man. Dit orkest is een van mijn freelance opdrachten. Ze bellen soms last minute, maar dat is part of the job. Ik kan makkelijk anticiperen. In de toekomst zou ik het zeker opnieuw willen doen. Naast dit freelance werk ben ik vast verbonden aan het Symfonieorkest Vlaanderen. Daarvoor heb ik destijds een auditie moeten doen. Binnenkort speel ik dichter bij huis met het Symfonieorkest: op zaterdag 22 oktober in Roeselare en op zondag 4 december een thuismatch in het Perron van Ieper.”

Is dat zwaar zo’n auditie?

“Absoluut. Er nemen voor grote internationale ensembles soms wel 100 kandidaten deel voor één job. Meestal zijn er drie rondes per auditie. Je kan het een beetje vergelijken met The Voice. De eerste twee rondes speel je voor een wand. Je moet je dan meteen kunnen onderscheiden van de rest. In de laatste ronde speel je voor een jury. Soms is de finale een loterij. Onlangs deed ik nog auditie voor de Vlaamse Opera voor solo fagot. Ik ben tot bij de laatste vijf geraakt, maar uiteindelijk won een Franse collega.”

Je bent ook nog lid van Breathe, een vijfkoppig kamermuziekensemble.

“In dat kleiner ensemble komen onze instrumenten beter tot zijn recht. In een groot orkest ben je deel van een groter geheel. De directeur van de muziekacademie in Zottegem is de saxofonist en hij vroeg me enkele jaren geleden of ik fagotleerkracht wilde worden in zijn academie.”

En intussen geef je daar dus les, net als in de academie van Izegem. Hoe bevalt je dat?

“Het is wel fijn om jonge gasten de passie door te geven. In drie jaar tijd is de klas in Zottegem gegroeid naar tien leerlingen. Dat is een mooi aantal voor een anders niet zo populair en onbekend instrument. Er zit zeker talent tussen. De klas is trouwens heel gevarieerd: mannen, vrouwen en ook verschillende leeftijdsgroepen. In Izegem ben ik aan mijn tweede jaar gestart. In totaal geef ik zeven uur les per week. Dat is ideaal voor mij en het geeft ook extra financiële zekerheid.”

Zijn er ook kalme periodes?

“De zomer is kalmer en dan probeer ik een verre reis te maken. Afgelopen zomer ging ik 20 dagen naar Amerika: een roadtrip langs de Westkust. Volgend jaar staat Indonesië op de planning. Verder probeer ik sportief bezig te zijn door te gaan lopen. Dit jaar liep ik mijn eerste marathon – de Wijnmarathon in Heuvelland – samen met mijn beste vriend Frederik Cardoen. Het lopen zorgt voor een win-winsituatie: ik kan mijn hoofd leegmaken en heb een betere conditie en ademhaling als ik fagot speel. Mijn volgende sportieve doel is een halve triatlon, maar dat zal nog niet voor meteen zijn.”