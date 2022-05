Extra feestelijke start van Dranouter dankzij Preuteleute

Na twee jaar zonder volwaardig festival kan het niet anders: de start van Festival Dranouter op donderdag 4 augustus wordt een dag om nooit meer te vergeten dankzij West Corner Brass Band, Papa Mojito, Radio Sabrina én voor het eerst ook een live band: Preuteleute! In mei 2022 was Preuteleute de allereerste band die de Diaz Arena in Oostende liet vollopen, nu volgt ongetwijfeld de Palacetent op Festival Dranouter.

Festivalgangers met een weekendticket (5+6+7 augustus) op zak, die krijgen gratis toegang tot de start op donderdag 4 augustus. Aangezien de verkoop van die weekendtickets vlot gaat, kunnen er slechts 250 extra losse donderdagtickets verkocht worden (25 euro). Noteer het in je agenda: de ticketverkoop voor de feestelijke opening van Festival Dranouter 2022 start op dinsdag 31 mei 2022 om 11u via www.festivaldranouter.be

Verder laat Festival Dranouter het knallen met een fikse lading DJ’s: MNM Start to DJ-winnaars Tola OG en 5napback, Lisa Jordens, DJ Thönder, 2 KG Hoofdvlees…Met deze bekendmaking is de line-up van de 4 hoofdpodia Festival Dranouter 2022 compleet!

Festival Dranouter gaat voor haar editie van 2022 voor een festival met extra toeters en bellen. Op de line-up stonden al o.a. Rodrigo y Gabriela, ZAZ, Go_A, Tourist LeMC, Intergalactic Lovers, Dadi Freyr, Madou, Portland, Tindersticks, Yong Yello, Sylvie Kreusch… Eerder maakte de organisatie bekend dat de beste Schotse folkartiesten op haar podia staan, dankzij het project Showcase Scotland Expo. Vandaag vervolledigt de organisatie haar line-up van de 4 hoofdpodia dankzij de aankondiging van het DJ-programma van partytent Palace. Hieronder ontdek je ze allemaal!

