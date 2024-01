Expo ‘Arno. The Show of Life’ in Oostende breidt openingstijden uit wegens overweldigend succes

De expo ‘Arno. The Show of Life’ in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende kende een ongekend succesvolle start. Bezoekers ontdekken er vijftig jaar vriendschap tussen rocklegende Arno en zijn boezemvriend en fotograaf Danny Willems. Amper een maand na de opening op 19 december 2023 kon de expo al rekenen op meer dan 5.000 bezoekers. Om tegemoet te komen aan de massale belangstelling van het publiek worden de openingsuren vanaf dit weekend uitgebreid.

Arno. The Show of Life biedt een uniek inzicht in het leven van Le Plus Beau, in beeld gebracht door fotograaf Danny Willems. Vanaf de tijd dat ze jongens waren tot het moment dat ze grijs waren. Danny Willems deelt zijn persoonlijke collectie van iconische beelden die hun vijftigjarige samenwerking en vriendschap documenteren. De tentoonstelling omvat een indrukwekkende selectie van fotoshoots, albumcovers, muziekvideo’s en snapshots onderweg.

Uitbreiding openingstijden

Tot op heden was de expo enkel geopend in de namiddag. Vanaf zaterdag 27 januari zijn bezoekers op zaterdagen en zondagen ook welkom in de voormiddag, van 10 tot 13 uur. Tijdens de krokus- en paasvakantie is de expo dagelijks geopend (behalve op maandag, de wekelijkse sluitingsdag) van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. De catalogus die de expo begeleidt, is ondertussen aan een tweede druk toe.

“Dat Arno nog steeds een icoon zonder weerga is, merken we aan de buitengewone respons van pers en publiek. Om iedereen de kans te geven om deze bijzondere expo te kunnen meepikken, hebben we beslist om de openingstijden aan te passen. Zo kunnen we de bezoekersstromen beter spreiden en iedereen de kans geven om op een comfortabele manier een bezoek te brengen aan de expo”, licht Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd, toe.

Persoonlijke anekdotes

Wie graag wat meer tekst en uitleg krijgt bij de foto’s kan tijdens het bezoek beroep doen op een bijzondere groep gidsen, allemaal mensen uit de entourage van Arno: familie, vrienden, vertrouwelingen. Zij nemen je mee op sleeptouw in een heel persoonlijk verhaal.

Een rondleiding kan je op voorhand reserveren via de website www.oostende.be/theshowoflife. Wie als individu graag aansluit bij een gidsbeurt, kan in ruil voor UiTPAS-punten een plekje bemachtigen op de instaprondleiding op zondag 21 april om 14.30 uur. Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn zeer gegeerd.

Het doek valt met een feest

Nog een datum om met stip in de agenda te zetten is dinsdag 21 mei. Dat is de dag dat Arno 75 zou zijn geworden, en niet toevallig de laatste dag van de expo. En hoe kan je een expo die het leven van een artiest viert beter afsluiten dan met een goed feestje?

Het doek over The Show of Life valt met een feest vol muziek en joie de vivre. Iedereen is welkom, meer details worden later bekendgemaakt. Hou de website www.oostende.be/theshowoflife of de socialemediakanalen van Oostende Cultuurstad in de gaten voor meer info.