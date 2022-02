Exact zes jaar nadat drummer Jelle stierf, lanceert band zijn laatste nummer

Exact zes jaar nadat drummer Jelle Tommeleyn (24) om het leven kwam, lanceert zijn band Miava uit Lichtervelde op maandag 7 februari het nummer ‘Ignore Alien Orders’ op Spotify, iTunes en andere digitale platforms. Het was het laatste nummer dat de band opnam met Jelle en tegelijkertijd het nummer waarmee zijn druk bijgewoonde begrafenis geopend werd.

‘Ignore Alien Orders’ was het laatste nummer dat stonerband Miava uit Lichtervelde afwerkte met Jelle Tommeleyn als drummer. Het moest de voorbode worden op het tweede album van de band, die een stevige reputatie in binnen- en buitenland had opgebouwd en een mooie toekomst leek te hebben.

Vluchtmisdrijf

Aan die steile opgang kwam een abrupt einde op zondagochtend 7 februari 2016, toen een onoplettende bestuurder Jelle van het fietspad maaide met zijn bestelwagen. De man pleegde vluchtmisdrijf, maar werd gevat en in beroep veroordeeld tot een werkstraf. ‘Ignore Alien Orders’ opende niet het tweede album van Miava, maar wel een begrafenis in Torhout van een getalenteerde jonge muzikant, die door meer dan duizend mensen werd bijgewoond.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De videoclip bij het nummer verscheen enkele maanden voor Jelles plotse overlijden op YouTube en werd ondertussen al meer dan 45.000 keer bekeken. Maar fans die de song wilden beluisteren, bleven op hun honger zitten, want het tweede album kwam er nooit en ook op streamingplatforms als Spotify was het nummer niet te vinden.

Daar komt nu verandering in. Op maandag 7 februari, exact zes jaar na het noodlottige overlijden van Jelle Tommeleyn, lanceert de band het nummer op alle online platforms. “Vrienden wezen ons erop dat het nummer nergens te beluisteren valt”, zegt Miava-gitarist Brecht Vanvyaene. “We hebben dan ook beslist om het gewoon online te gooien en meteen op 7 februari. Voor de mensen die er op wachtten én voor Jelle.”

Bun

Na het overlijden van Jelle trad Miava nog een handvol keren op. Een eerste keer in oktober 2017 op een herdenkingsevent in Kortrijk en later nadat de band in mei 2019 zijn comeback aankondigde met een nieuwe drummer. Die comeback was echter geen lang leven beschoren, want een pandemie legde alle optredens stil.

Ondertussen startte Brecht Vanvyaene zijn soloproject ‘Bun’ op, waar ook zijn neef en medegitarist Jelle Reynaert aan meewerkt. De band bracht vorig jaar een nummer uit als eerbetoon aan Jelle Tommeleyn: ‘As I Sit Down And Watch The Rain’.

Op zaterdag 26 februari neemt Bun deel aan de preselectie van Humo’s Rock Rally in Cactus Club in Brugge. Tickets kopen kan hier.