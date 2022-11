Ewoud en Tom nemen afscheid als dj-duo Dizzy Dropz: “We hopen een begrip te blijven in het Poperingse uitgaansleven”

Het Poperingse dj-duo Dizzy Dropz, bestaande uit jeugdvrienden Ewoud Laleeuw en Tom Lierman, nemen na tien jaar afscheid. Onder de naam Doctor T. begon het duo een jaar geleden een nieuw alter ego waarbij ze focussen op Techno en Tech-House. Op 30 juni 2023 nemen ze afscheid met een allerlaatste fuif in De Kouter. “Voor ons is 30 juni een speciale dag, want dat weekend was lang geleden onze eerste échte Poperingse Kouterfuif en dat zal ook onze laatste worden”, zegt het dj-duo.

“Dizzy Dropz is ontstaan op het verjaardagsfeestje van Tom en een andere gemeenschappelijke vriend – Jordy Bequoye, oprichter van Highlight Festival. Aangezien we als tieners recht voor elkaar woonden, spendeerden we vele uren samen waarbij we regelmatig met muziek bezig waren.” Op dit feestje draaien zowel Ewoud als Tom. Al vlug bleek de combinatie van deze twee jonge knapen aan te slaan en besloten ze om de rest van de set samen af te werken. Dizzy Dropz was geboren.

Het dj-duo zorgt vooral in regio Poperinge, Ieper en Kortrijk voor muzikale ambiance. “Daarnaast stonden we ook op enkele grote events zoals Ostend Beach, Highlight Festival, Journey of Sound – Balaton in Hongarije… Voornamelijk kun je ons wekelijks terugvinden in JOC De Kouter in Poperinge op de lokale fuiven.”

Laatste fuifseizoen

Aan het verhaal van Dizzy Dropz komt nu een einde, want het duo kondigde hun laatste fuif seizoen aan. “Het is een samenloop van zaken”, legt Ewoud uit. “We zijn beide ondertussen een heel eind actief in het nachtleven. We hebben zaken bereikt die we vooraf niet durfden dromen. We zijn allebei grote House-liefhebbers en dat was duidelijk merkbaar in onze sets waarin we vaak kozen voor Future House-remixen, een subgenre binnen de House die vooral een zeer industriële toon heeft. Hoe verder onze carrière evolueerde, hoe verder ons repertoire ook evolueerde”, zegt Ewoud.

“Meer en meer begonnen we onszelf te identificeren als allround en alles wat het grote publiek van ons wou horen, passeerde de revue. Nu bleek sinds de coronapandemie dat onze dj-sets wat vervreemd zijn van ons lievelingsgenre, wat op zich logisch is als je ervoor kiest om allround te draaien voor het grote publiek. Toch is volgens ons de dynamiek binnen de scène wat gewijzigd, in tegenstelling tot vroeger lijkt het voor jongeren niet echt meer uit te maken wie een set komt draaien. Ze vragen gewoon alle nummers/genres aan die ze willen horen.”

Memorabele nacht

Aan onvergetelijke herinneringen geen gebrek bij Ewoud en Tom na tien jaar Dizzy Dropz. “We zouden eeuwig kunnen doorgaan over al onze memorabele nachten, maar als we toch écht eentje moeten kiezen is het wel onze trip richting de Versuz in Hasselt. De Versuz in Hasselt staat bekend als één van de beste clubs in België en behoort tot de top 35 van Europa. Wij kregen de kans om te draaien in de Main Room ergens tussen middernacht en 2 uur. Het feit alleen al dat we in zo’n legendarische dancing mochten draaien, maakt deze boeking al speciaal. Wat deze nacht écht memorabel maakt, is dat we dit samen deden met heel wat vrienden van ons. Heel wat vrienden is zelfs een understatement, want we vulden een volledige dubbeldekker – 90 personen – om richting Hasselt te trekken. We vertrokken rond 19 uur uit Poperinge en arriveerden pas rond 7 uur ‘s ochtends terug. Iedereen was kapot gefeest. Over de rit heen en terug alleen al kan er een boek over geschreven worden.”

Afscheidsfuif

Nog acht maanden kijkt het duo uit naar elke boeking die erbij komt en 30 juni 2023 nemen ze afscheid. “We kijken ernaar uit om op zoveel mogelijk plaatsen nog een laatste keer alles te geven, mogelijks zelfs in de Versuz. Voor ons is 30 juni een speciale dag, want dat weekend was lang geleden onze eerste échte Poperingse Kouterfuif en dat zal ook onze laatste worden. De symboliek heeft zeker meegespeeld bij het kiezen van een datum voor onze afscheidsfuif”, zegt Ewoud.

“We zijn momenteel al druk in de weer om iedereen met een hart voor Dizzy Dropz – of simpelweg het Poperingse uitgaansleven – een feestnacht van ongezien niveau te geven. We willen deze écht héél speciaal maken. Er staan momenteel al wat zaken op punt die in vergelijking met onze vorige fuiven toch wel een serieuze stap verder zijn, maar we hebben nog heel wat ruimte, tijd en ideeën om dit the party of the year te maken”, zegt Ewoud. “We werden ondertussen ook al een paar keer gevraagd of we geen uitzondering wilden maken voor een event na juni 2023. Ondanks dat we hier niet op ingegaan zijn, doet dit toch wel zeer veel deugd dat bepaalde organisaties ons echt nog erbij willen, we zijn hiervoor zeer dankbaar.”

Doctor T.

“We hopen dat Dizzy Dropz een begrip blijft in het Poperingse uitgaansleven en onze opvolgers zich daaraan spiegelen, net zoals wij dat altijd deden met onze voorgangers Deaf Generation – waarvan we heel veel leerden. Toen wij tien jaar geleden in the picture kwamen werden we regelmatig de nieuwe Deaf Generation genoemd, wat voor ons een groot teken van respect was en ons de drang gaf minstens even goed te doen. Het zou mooi zijn dit nu ook te kunnen betekenen voor andere jonge talenten”, zegt Ewoud.

In 2021 begonnen Ewoud en Tom met een nieuw alter ego Doctor T. “Daarbij willen we écht focussen op de nichemarkt van Techno & Tech-House events. We gaan er eindelijk voor om ons decennium aan ervaring en onze voorliefde voor dit genre te bundelen tot een gloednieuw dj-project. We hopen natuurlijk ook in dit genre onze naam te maken, maar hier zit geen druk achter. Belangrijk is dat we ergens onszelf en de passie voor het écht draaien, in plaats van entertainen, teruggevonden hebben.”