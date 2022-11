Eufonia viert zijn 20ste verjaardag met concert

Met twee jaar vertraging viert Eufonia zijn 20ste verjaardag. Hoe kan het vocaal ensemble dat toepasselijker doen dan met een jubileumconcert? In ‘Days of Beauty’ neemt Eufonia het publiek mee op een muzikale reis van dageraad tot middernacht.

Het concert heeft plaats op zaterdag 3 december om 20 uur in de kerk van Don Bosco. De tickets kosten 15 euro, maar wie jonger dan 12 is, komt er gratis in. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel: de plaatselijke afdeling van Hart boven Hard. Na het optreden krijgen alle aanwezigen een drankje aangeboden.

Van meisjes naar jongedames

Eufonia is een vocaal ensemble voor jonge vrouwen met een passie voor zang. Het repertoire is gevarieerd: van barok en folk tot gospel en musical. Tijdens de voorbije twee decennia maakte het gezelschap een hele evolutie door. Van een meisjeskoor met scholieren naar een groep studenten tot nu een heus jongedameskoor. De repetities hebben wekelijks op zondag van 10 tot 12 uur in het eigen Torhout plaats.

Al meer dan tien jaar staat Eufonia onder de deskundige leiding van dirigente Els Bode, die in Brugge leerkracht muziek is en zelf in koren meezingt. In 2011 nam ze het dirigeerstokje over van Torhoutenaar Jos Decloedt, die Eufonia in 2000 oprichtte. Els weet de leden te enthousiasmeren.

Af en toe luistert Eufonia plechtigheden, misvieringen en recepties op en jaarlijks organiseert het vocaal ensemble een eigen concert, bijna altijd rond een bepaald thema. Zo werden er eerder al swingende kerstliederen gezongen tijdens A Jazzy Little Christmas, geëngageerde protestnummers tijdens Op de Barricade en dromerige ballades tijdens Love & Folk. En nu is er dus Days of Beauty. Eufonia laat zich voor dat concert begeleiden door huispianist Martijn Devos en een strijkkwartet.

Het koor nam een aantal keer deel aan wedstrijden en festivals,, zoals het Provinciaal Korenfestival, Stemvork en recent de World Choir Games 2021. Vorig jaar vonden die zogenoemde Olympische Spelen van de koorwereld in België plaats. Er traden koren van over de hele wereld op in Gent en Antwerpen. Eufonia kwam uit in de wedstrijdcategorie Vocal Ensembles and Chamber Choirs of Equal Voices en behaalde meer dan verdienstelijk zilver. Er stond ook een workshop op het programma met de bekende Zweedse zanger-dirigent Anders Jalkéus, een onvergetelijke ervaring.

(JS)