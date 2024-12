Etienne Steen stopt na 64 jaar als gitarist bij Het Archief: “Ontroerend eerbetoon”

Koekelarenaar Etienne Steen werd in cultuurcentrum De Balluchon in de bloemetjes gezet. Het afscheidsfeest, ter ere van zijn 64-jarige muzikale carrière, werd maandenlang in het geheim door de bandleden van Het Archief, samen met tal van familieleden en vrienden voorbereid. Etienne (82) had tot de avond zelf geen idee van de plannen, wat de verrassing alleen maar groter maakte.

Etienne heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Geboren op 8 januari 1942, begon hij op 18-jarige leeftijd gitaar te spelen. Na zijn legerdienst besloot hij om beroepsmuzikant te worden. Zijn muzikale avontuur begon in de jaren 60-70, toen hij als lid van Ricky Morvan and The Fens samen met zijn bandleden zowel in binnen- als buitenland grote successen boekte. De groep stond bekend om zijn dynamische live-optredens en had veel invloed op de muziekscene van die tijd. Ze waren vaak te zien op televisie en speelden populaire hits uit de hitparade, een tijdperk waarin jongeren nog massaal dansten op live muziek.

Tijdens een optreden in Duitsland ontmoette Etienne Wera Böck. Het was liefde op het eerste gezicht en zij verhuisde kort daarna naar Koekelare, de thuishaven van Etienne.

Ze trouwden en kregen een zoon, Michel (58), die zelf later ook een muzikale carrière opbouwde. Etienne zette zijn carrière voort in België, waar hij naast zijn muzikale werk ook in de bouw- en metaalsector werkte. Etienne en Wera zijn inmiddels 58 jaar getrouwd en waren al die jaren elkaars steun en toeverlaat. Vele jaren later werd hun kleinzoon Jorrit Steen geboren, die nu op 22-jarige leeftijd gitaar speelt in Het Archief – de band die werd opgericht door Michel als een leuk project voor hemzelf en zijn zoon. Etienne sloot zich graag bij hen aan, wat leidde tot een muzikale erfenis die nu drie generaties beslaat. Hij geeft zijn gitaar nu door aan Koen Schaballie.

Talloze artiesten

Na de opheffing van Ricky Morvan and The Fens ging Etienne verder met The Black Boys. Zijn muzikale reis hield echter niet op: hij werkte samen met talloze artiesten, zowel als invaller als voor opnames. Zo was hij ook actief in bands zoals Cristal Dice, en zijn invloed reikte ver buiten de grenzen van zijn eigen band.

Het verrassingsfeest ter gelegenheid van Etienne’s 64-jarige muzikale carrière was een bijzondere gebeurtenis, waarbij veel collega-muzikanten van The Fens, The Black Boys, Cristal Dice en andere artiesten waar Etienne mee heeft gewerkt, bijeen kwamen om hem te eren. De avond stond niet alleen in het teken van muziek, maar ook van herinneringen en persoonlijke terugblikken. Het contactteam, bestaande uit onder andere zijn zoon Michel Steen, vrouw Wera Böck, familie, vrienden en bandleden, had maandenlang alles tot in de puntjes voorbereid.

Videoboodschappen

Er waren videoboodschappen van oude vrienden en muzikanten uit binnen- en buitenland (Frankrijk, Spanje, …), die hun dankbaarheid en bewondering voor Etienne uitspraken. Deze boodschappen werden tijdens het feest geprojecteerd, samen met een indrukwekkende collectie foto’s en video’s die een blik gaven op de rijke geschiedenis van de man achter de gitaar. De aanwezigen kregen een kijkje in Etienne’s muzikale pad door de jaren heen.

Daarnaast werden er interviews afgenomen met mensen die door de jaren heen met Etienne samenwerkten, waarbij zij hun herinneringen en ervaringen deelden.

Anekdotes uit zijn tijd bij Ricky Morvan and The Fens en The Black Boys werden opgehaald en zorgden voor veel ontroering en fijne herinneringen.

Het feest was niet alleen een eerbetoon aan Etienne’s muzikale bijdragen, maar ook een viering van zijn bijzondere levenspad en de steun van zijn familie, vrienden en muzikale collega’s.

Etienne zelf was er helemaal van onder de indruk: “Wera deed vreemd, ze vroeg me om mijn haar te wassen terwijl ze toch wist dat ik dat op zondag doe. Het bleek te maken te hebben met het verrassingsfeest waar ik totaal niets van af wist. Het was een complete verrassing! Ik heb zo genoten van de avond, in het bijzonder van het samen jammen met de collega-muzikanten van vroeger. Dat vond ik echt fantastisch!”, lacht Etienne.