Er is leven na King Hiss: Joost Noyelle lanceert Dudsekop

King Hiss kondigde onlangs het definitieve afscheid aan, maar dat betekent niet dat Ieperling Joost Noyelle uit de muziekwereld verdwijnt. Samen met drummer Bert Guillemont uit Zonnebeke stampte hij een nieuw project uit de grond: Dudsekop, black metal in het West-Vlaams. Met ‘Koavezwart’ heeft Dudsekop nu een videoclip gelanceerd, als voorbode op de cd ‘Liksems’.

King Hiss maakte onlangs bekend dat dit jaar het doek valt over de Kortrijkse band, maar liefhebbers van de stevige riffs van Joost Noyelle (47) hoeven niet te treuren, want de Ieperling heeft al een nieuw muzikaal project klaar.

“Dudsekop is ontstaan door enkele ideetjes die ik had tijdens de lockdown”, vertelt Joost. “In King Hiss mocht ik riffs aanbrengen, maar daar bleef het bij. Ik had echter meer ideeën dan dat, zoals teksten en zanglijnen. Ik had ook enkele riffs gemaakt die sowieso te hard waren voor King Hiss. Vandaar dat ik dacht: ik ga eens de extreme toer op en ga voor black metal. Oorspronkelijk wilde ik het allemaal zelf doen, maar ik kan niet drummen. Dus heb ik Bert aangesproken.”

Verdwijnende kunst

Bert Guillemont (44) is afkomstig van Ieper en woont in Zonnebeke. Hij werkt als bediende maar is ook al meer dan dertig jaar drummer in diverse bands. “Met Joost speelde ik samen in Liar van 1996 tot 1999”, vertelt Bert. “Daarnaast speelde ik ook in Sektor en After All, een redelijk bekende trashband uit Brugge, waar ik nog altijd bij speel. In feite waren er al riffs in oudere Liar-nummers die geïnspireerd waren door de Scandinavische black metal uit de jaren negentig, dus de muziek van Dudsekop klonk wel bekend in de oren.”

Ik zing in het West-Vlaams. Dat is even hard en kil als het Noors of Zweeds

De teksten van Dudsekop zijn in het West-Vlaams. Voor Joost was dat een heel bewuste keuze. “Al mijn andere bands zongen al in het Engels en ik wilde echt iets anders doen”, zegt Joost. “Ten tweede omdat het West-Vlaams even hard en kil klinkt als het Noors of Zweeds dat je in veel Scandinavische black metal hoort, en ten derde omdat ik het een kunstvorm vind die aan het verdwijnen is bij de jonge gasten. Veel West-Vlaamse spreuken en zegswijzen raken een beetje vergeten bij de jeugd.”

Littekens

Ondertussen is het duo klaar met de opnames van een eerste cd, die ‘Liksems’ zal heten. “Liksems betekent littekens en is een woord uit de zuidelijke Westhoek”, vertelt Joost. “De cd zal wellicht uitkomen in april, de vinylplaat zal voor de zomer zijn. De plaat is voor tachtig procent door mij gezongen. Ik zing clean en ik kan blaffen zoals ik in Congress deed, maar voor de rest doe ik een beroep op gastzangers: Hans (Verbeke, red.) van Liar, Hans (Teirlinck, red.) van Whatever It Takes en The Boss, Tijs Verelst van Her Fault, Bjorn van Mindstab en Christophe Deceuninck van The Empty Bottles. Een belangrijk criterium was dat het gasten van de streek moesten zijn, die West-Vlaams spreken.”

Met ‘Koavezwart’ lanceerde Dudsekop een eerste videoclip. “De namen we op op de vestingen, met dank aan Stad Ieper dat we die locaties mochten gebruiken. Het is een redelijk brave clip geworden, naar black-metalnormen. Ik ben bijna vijftig. Ik moet me niet meer met corpse paint schminken. Dat zijn oude clichés en op zich is de naam Dudsekop al cliché genoeg. Al dat satanisch gedoe is niet aan mij besteed.”

Veertig bakken bier

In West-Vlaamse metalkringen is Dudsekop al een redelijk bekende naam. Op Facebook heeft de groep al meer dan 1.000 volgers. “Er is een buzz ontstaan doordat ik een T-shirt liet maken voor het metalfestival Alcatraz. Dat heeft zijn effect niet gemist. Er is ook al Dudsekopbier. Een goeie maand geleden kwam ik thuis en schonk mijn vrouw een pintje uit met het logo van Dudsekop op het etiket. Bleek dat ze bij brouwerij Deca in Woesten tien bakken Dudsekopbier had laten maken omdat we tien jaar samen zijn in Woesten. Ze had me het bier al in de zomer laten proeven, zonder dat ik wist dat het Dudsekopbier ging worden. Ik besloot het te verkopen via onze sociale media. Tien bakken werden er veertig, en met dat geld heb ik de plaat gefinancierd.”

Deze zomer live

Veel fans vragen zich af wanneer ze Dudsekop live kunnen zien. “Oorspronkelijk wilde ik er niet live mee uitpakken, maar aangezien er vraag naar was, ben ik nu wel bezig met een line-up. Die is quasi rond, dus als het weer mag zouden we vanaf de zomer live kunnen optreden. Ik ben nu zelfs nieuwe nummers aan het schrijven om de set te vervolledigen, want op de plaat staan maar negen nummers, inclusief een muzikaal intermezzo. Wat de gastzangers betreft zal ik het wellicht houden op één screamer. Misschien treden we wel één of twee keer op met alle zangers, maar het is niet de bedoeling dat ze telkens allemaal meegaan.”