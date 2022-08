Ensemble uit Oekraïne speelt voor volle kerk in Koksijde

Maandagavond speelde en zong het bandoeristenensemble uit Lviv in Oekraïne voor een volle Onze-Lieve-Vrouw-Ter Duinenkerk in Koksijde.

Het concert maakt deel uit van een tournee in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, waar onder meer nog de steden Kortrijk en Arras worden aangedaan. Het bandoeristenensemble Dzvinha werd in 2000 boven de doopvont gehouden met als dirigente Maria Solomko. Het koor bestaat uit een dertigtal vrouwelijke leden, die zowel in zang als in het bespelen van de bandoera, een snaarinstrument dat behoort tot de familie van de gitaar en de harp, hoge toppen scheren. De bandoera is een typisch Oekraïens instrument uit de tijd van de Kozakken (15 eeuw).

Het instrument heeft 54 tot 64 snaren en is gelinkt aan het historisch verleden van het Oekraïense volk. Het ensemble heeft een heel gevarieerd programma van klassieke- religieuze- en folkloristische werken.

Met als toetje het winnende lied van het Eurovisiesongfestival 2022 Stefania. Het vrouwen- en meisjeskoor boekt tot ver over de grenzen een groot succes overal waar ze optreden. Het ensemnle is laureaat van verschillende prestigieuze festivals: Gdynia-Praag, Dniepropetrovsk, Bratislava-Belfort en werd geselecteerd om het bezoek van paus Joh.-Paulus II op te luisteren voor 1 miljoen gelovigen.

Vanavond, dinsdag 16 augustus, is het ensemble nog te beluisteren in de Verrijzeniskerk in Kortrijk om 14.30 uur en woensdag in Arras in de Eglise Saint-Sauveur om 20.00 uur. Alle optredens zijn gratis te beluisteren. Na de voorstelling kan men vrijblijvend een geldelijke bijdrage doneren voor verschillende humanitaire projecten in Oekraïne, Lviv en de omliggende dorpen vanwaar de koorleden afkomstig zijn.