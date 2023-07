Ensemble Respiro uit Kortrijk op 27 en 28 juli te gast in Cesky Krumlov en Tabor in Tsjechië

Het Kortrijkse Ensemble Respiro, dat deel uitmaakt van Respiro Dell’Arte, trekt deze week voor de derde keer op concertreis. Zij treden op donderdag 27 juli en vrijdag 28 juli op in de kunststeden Cesky Krumlov en Tabor in Tsjechië.

In Ensemble Respiro spelen muzikanten die gepassioneerd zijn door oude muziek uit de renaissance- en barokperiode. Het ensemble bestaat uit zowel professionele als niet-professionele muzikanten. De bezetting is blokfluit, cello, contrabas, gitaar en klavecimbel. De dirigent is Siewald Degraeve.

“De eerste reis maakten we in 2013 naar Perpignan in Frankrijk. We speelden daar samen met de beiaardier van Perpignan. De tweede reis was in 2017 naar Civitella D’Agliano in Italië. Daar speelden we een concert in Civita di Bagnoregio, ook wel bekend als de stervende stad, en een concert in Perugia”, vertelt Katrien Demoen van Ensemble Respiro.

Tabor

Woensdag vertrok de groep naar Tsjechië. Cesky Krumlov is bekend als prachtige historische stad en muziekstad. “Er is elk jaar een groot festival van klassieke muziek. Een van onze muzikanten, Wouter Laga, was daar vorig jaar op een workshop om een lier te leren bouwen en bespelen. Hij vond deze stad echt iets voor ons ensemble. Ik schreef de organisatoren van het festival Krumlov aan en we kregen een plek op het festival. De organisator van het festival zorgde ervoor dat er in een andere kunststad, Tabor, ook een concert voor ons georganiseerd werd”, aldus nog Katrien.