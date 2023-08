Emile, de enige West-Vlaming bij ‘de ideale mannen’ van Bart Peeters op Dranouter: “Hier spelen is altijd hartverwarmend”

Bart Peeters mocht samen met zijn begeleidingsband ‘De Ideale Mannen’ de eerste dag van Dranouter Festival afsluiten. De presentator-zanger krijgt altijd een warm onthaal, maar het luidste applaus was deze keer toch voor Emile Verstraeten. De enige West-Vlaming bij de ideale mannen.

Emile Verstraeten maakte vlak voor het optreden even tijd voor ons. Hij staat al ruim vijftien jaar aan de zijde van Bart Peeters, samen speelden ze honderden shows. “Veel voorbereiding is er niet nodig voor een show met Bart”, horen we van Emile. “We zijn na al die tijd zodanig op elkaar ingespeeld. Het is een kwestie van het podium op te stappen en direct mee te gaan op het verschroeiende tempo van Bart”, klinkt het lachend. “Het is altijd feest als we spelen en het leukste is dat alle leeftijden voor het podium staan. Ouders met hun kinderen, jongeren, maar ook de rijpere fans en ze kunnen stuk voor stuk ieder woord meezingen. Zalig is dat.”

“Met Bart spelen is enorm verrijkend, in de loop der jaren heb ik heel veel van hem geleerd. Maar het belangrijkste is toch om altijd jezelf te zijn op podium en gewoon in het moment te stappen, op die manier heb je het meest plezier. Het mooie is dat hij ook iedereen respecteert.”

Familie in Waregem

Emile zette zijn eerst stapjes als muzikant in Waregem, waar hij ook opgroeide. “Ik koester niets dan mooie herinneringen aan die periode. Ik woon nu in Gent, maar het is altijd toch een soort van thuiskomen als we in West-Vlaanderen spelen, het doet me wel iets. Er is altijd een hartverwarmende sfeer. Ook hier in Dranouter, ondertussen is het al mijn vijfde keer. Ik kom nog vaak terug naar West-Vlaanderen. Mijn vader woont in Brugge en een groot deel van mijn familie woont nog steeds in het Waregemse.”

Emile vlak voor het optreden. Viool stemmen en nog snel even een interview geven. © (foto EF)

Naast zijn rol bij de ideale mannen, heeft Emile nog tal van andere projecten lopen. “Op 15 september komt er een eigen single uit met allemaal strijkers.”