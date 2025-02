Emely zorgt voor het opvallende rode kapsel van Eurosongartiest Red Sebastian: “Het is zijn handelsmerk geworden”

Naast zijn indrukwekkende performance en zangtalent was ook het kapsel van Red Sebastian — zeg maar Seppe Herreman — het gespreksonderwerp van het weekend. Hoewel hij al enkele jaren in Gent woont, komt de kersverse Eurosonginzending voor België nog altijd naar zijn thuisstad om zijn haar te laten verzorgen. Emely Bonjé (38) is al sinds zijn 12de zijn vaste kapster en dat schept een band. “Je merkte op voorhand dat hij er echt volledig klaar voor was.”

“Een maand voor het Eurosongtraject kwam het idee om mijn haar rood te verven”, vertelde Seppe Herreman na zijn overwinning in de finale van Eurosong. “Ik had initieel mijn bedenkingen. Ik ga al sinds mijn twaalfde naar dezelfde kapper, dus zij moest diegene zijn die mijn haar verfde.” Het gaat hier over Emely Bonjé van Bonjé Hairmaxx. Emely startte haar zaak 18 jaar geleden op 21-jarige leeftijd en heeft ondertussen samen met haar nicht drie kapsalons in Oostende. Het team bestaat al uit een 12-tal medewerkers. Maar als Seppe langskomt dan staat Emely altijd zelf in voor zijn haar. “Wij zijn echt een familiekapsalon. Hij komt al sinds zijn 12de naar mij, ook nadat hij naar Gent verhuisde. Mijn kinderen hebben in de kleuterklas ook les gekregen van de mama van Seppe.”

Toen Seppe aanklopte bij Emely met de vraag wat ze vond van het rode haar, stelde ze voor om het gewoon te proberen. “Hij heeft toch kort haar, als het echt zou tegenvallen dan konden we het nog afscheren. Het was uiteindelijk geslaagd en het is nu ook echt zijn handelsmerk geworden.” Emely ging op zoek naar de juiste kleur rood. “Je hebt heel veel verschillende tinten rood om mee aan de slag te gaan. De eerste formule was echter meteen goed. Het is wel veel werk. Je moet er echt mee bezig zijn, omdat hij zo’n kort haar heeft en zodat het overal even fel is. Om de twee weken moet je het opnieuw kleuren.”

Emely volgde door de jaren heen de muziekinteresse van Seppe. “We hebben destijds ook reclame gemaakt in ons salon toen hij deelnam aan Belgium’s Got Talent. Hij was toen 14 jaar. Hij is ook eens komen optreden op de communie van mijn dochter.” Seppe kwam donderdag voor de finale langs in het kapsalon. “Hij was opmerkelijk rustig. Wij waren misschien zenuwachtiger dan hij zelf. Hij is er ook al zo lang mee bezig. Hij heeft al aan Belgium’s Got Talent en Sing Again deelgenomen. Hij was er nu echt klaar voor, dat merkte je wel.”

Zijn opvallende uiterlijk wordt niet door iedereen gesmaakt en er komen soms negatieve commentaren op sociale media. “Voor ons zal hij altijd gewoon Seppe blijven. Zijn looks horen bij zijn act op het podium. Of hij dan een leren broek draagt of make-up, dat maakt geen verschil. Mensen doen daar soms zo dom over. Ik snap dat eigenlijk niet. Ik vind dat vooral jammer voor zijn ouders en grootouders omdat zij die commentaar ook lezen. Seppe kan dat gelukkig relativeren.”

Er waren zaterdag twee bussen uit Oostende vertrokken om te supporteren. In de zaal waren ze vooral herkenbaar aan de rode ballonnen in het publiek. “De juffen van Sint-Lodewijksschool hadden die meegenomen en uitgedeeld aan alle supporters om mee te zwaaien als de punten werden uitgedeeld. Aanvankelijk zouden we allemaal in het rood gaan, maar er was gevraagd om dat niet te doen omdat het net te opvallend zou zijn in beeld”, lacht Emely. “Het is tof voor Oostende dat we iemand van hier naar Eurosong mogen sturen.”

Band

Sinds de finale en de overwinning van Seppe staat de telefoon van Emely roodgloeiend. “Iedereen stuurt berichtjes. In een kapsalon krijg je ook een band met je klanten. Het is niet zoals bij een bakker waarbij je gewoon eens binnen en buiten stapt. Toen Seppe grijs haar had, zat hij hier drie uur voor de kleuring. Dan praat je ook veel met elkaar natuurlijk.” Seppe moet binnen tien dagen opnieuw langskomen om zijn coupe te verzorgen. “Het vergt veel onderhoud, maar ik pas mij met plezier aan volgens zijn schema als dat nodig is. Hij zal het nu behoorlijk druk krijgen.”

Als Seppe naar Bazel gaat, wil Emely gerust meegaan om zijn haar te doen. “Vermits hij al geruime tijd op voorhand aanwezig is in Bazel, zal zijn haar zeker nog eens moeten gekleurd worden voor de halve finale. Als het mag van de VRT wil ik gerust meegaan om Seppe te ondersteunen”, lacht Emely nog.