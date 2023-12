Elvira uit Beveren mist op een haar de finale van Starstruck met haar vertolking van Alicia Keys

Elvira Lawson ofte Majé was vrijdagavond te zien in het programma Starstruck op VTM. Daarbij kroop ze in de huid van Alicia Keys en dat deed ze op verbluffende wijze.

Majé, de artiestennaam van Elvira Lawson (25) uit Beveren, bouwt de laatste jaren gestaag aan haar muzikale carrière. Onder meer op de Roeselare Awards en op Trax Festival pakte ze afgelopen jaar al uit met een knappe performance. Vrijdagavond mocht ze ook haar kunnen tonen aan heel Vlaanderen in Starstruck. Een programma op VTM waarbij kandidaten in de huid van een superster kruipen. Elvira werd zo even Alicia Keys. De Amerikaanse zangeres bekend van hits zoals ‘Fallin’ en ‘Girl on fire’ en ‘Empire State Of Mind’.

“Het avontuur bij Starstruck was echt een sprong buiten mijn comfortzone”, begint Elvira te vertellen. “Maar ik ben wel ontzettend blij dat ik deze beslissing heb genomen, omdat ik in een razendsnel tempo dingen leerde die ik zelf moest ervaren om echt te begrijpen. Het was mijn eerste keer op tv in een gloednieuw prograppa. Dit maakte alles nog spannender.”

Veel steun

“Mijn verwachtingen waren eigenlijk heel anders dan de realiteit. Ik had gedacht dat het een harde typische showbizzwereld zou zijn, onvriendelijk, gehaast en competitief. Maar integendeel, het productieteam was geweldig. Mensen waren vriendelijk, attent, betrokken en ondersteunend. Dat heeft me verrast en het benadrukte het belang van zelfervaring boven aannames. Ik heb zoveel geleerd van het ondersteunende team.”

Tijdens het programma zong ze ‘Empire State of Mind’ van Alicia Keys met twee anderen. “Het was een eer om Alicia Keys te vertolken. Als energiek persoon was het interessant om haar eenvoudige maar krachtige benadering te ervaren. Het heeft me ook geholpen om mijn verbinding met mijn publiek te versterken, iets wat ik zeker wil integreren in mijn eigen muzikale reis.”

“De eerste keer op tv was behoorlijk zenuwslopend. Optreden is niet nieuw voor mij, maar het was de eerste keer met in-ears en zonder monitors, en op tv met alle regels over camerastandpunten. Al die kleine details waren uitdagend maar leerzaam. Mijn vocal coach zei: ‘Alles is voorbereiding’, en dat was echt het geval. Het was een geweldige ervaring die me liet zien dat dit een wereld is waarin ik me thuis kan voelen.”

Mooie complimenten

“Hoewel ik niet naar de finale ging, ben ik absoluut niet teleurgesteld. Het was spannend, maar ik koester de mooie complimenten van de jury. Het hele avontuur heeft me zoveel geleerd over wat zo’n tv-ervaring vraagt. Ik moest mijn angsten en de angst voor beoordeling en zelfoordelen overwinnen, en daar ben ik trots op. Ik heb waardevolle ontmoetingen gehad en implementeer tips en advies in mijn voorbereidingen voor shows en stemoefeningen.”

“Het is een beetje zoeken om in woorden te vangen hoe alles precies was; het voelde als een wervelwind van emoties en ervaringen. Sinds dit avontuur merk ik vooral dat ik gegroeid ben, alsof ik naar een nieuw niveau ben gestegen. Ik koester een diep gevoel van dankbaarheid voor de kansen die ik kreeg en de mensen die achter de schermen alles mogelijk maakten. Mijn vrienden die me kwamen steunen en mijn beste vrienden die me moed inspraken via FaceTime vlak voor de show, ik ben enorm dankbaar voor hun support en aanmoediging.”

De voorbereiding was nochtans niet vanzelfsprekend. “Ik had namelijk mijn valies met mijn laptop op de trein in Brussel laten liggen. Ik heb alles terug, maar dat samen met de druk van het hele evenement zorgde ervoor dat achteraf dat ik achteraf de emoties volop de vrije loop liet gaan.”

Ondertussen blijft Elvira verder bouwen aan haar muzikale carrière. “Ik ben bezig geweest met nieuwe singles en mijn show voor 2024. Het wordt een jaar van entertainment met een mix van muziek en dans. Ik heb nieuwe stijlen verkend om mijn inspiratie te vergroten en kijk er naar uit om dat te delen met mijn publiek. Op naar een fantastisch 2024.”