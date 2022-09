Elise Lagrou (9) in musical Wiet Waterlanders en de negende Compagnie van Heethoofden

Elise Lagrou (9) was te zien tijdens zes voorstellingen van de familiemusical Wiet Waterlanders en de negende Compagnie van Heethoofden. Deze musical is voor het hele gezin en geproduceerd door The Singing Factory. Het is gebaseerd op het gelijknamig jeugdboek van Mark Tijsmans.

Elise, die eerder al deelnam aan The Voice Kids, nam deel aan de musicalaudities en dat werd opnieuw een succes. Het meisje beschikt over een uitstekend dans-, zang- en acteertalent.

“Ik nam al geregeld mee aan diverse audities bij The Singing Factory en door dit productiehuis mocht ik opnieuw deelnemen aan de musical, deze keer in de Stadsschouwburg van Mechelen. Samen met nog 30 andere kinderen vormde ik het ensemble. Ik ben heel trots dat ik telkens mag deelnemen, want de lat bij de audities ligt echt heel hoog.”

“De musical is een meezing-musical voor jong en oud. Het is enerzijds een grappige musical, maar anderzijds is het spannend. Ook deze keer leerde ik heel wat bij en de ervaring was uniek. Na deze musical volgen er nog andere. Ik neem graag deel aan diverse audities en hopelijk komt er nog veel leuks op mijn pad”, besluit Elise Lagrou. (NS)