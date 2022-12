Elias Feys uit Ieper combineert zijn beide passies journalistiek en muziek: “Eerste soloalbum op piano uitgebracht”

Elias Feys verbleef de voorbije vier maanden in de Noorse hoofdstad Oslo. De student journalistiek deed er een interessante Erasmus-ervaring op. Nu hij terug is in België, werkt hij gestaag verder aan zijn muziekcarrière. Dit jaar kwam met Northern Blue zijn eerste soloalbum op de piano uit.

Elias Feys (21) woont met zijn ouders Johan Feys en Lies Capoen en broer Kasper in de Belijnstraat in Ieper. Hij is samen met Léontine Deprez (21). Elias is momenteel laatstejaarsstudent Journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Voor volgend jaar houdt hij nog diverse opties open.

“Het voorbije semester bracht ik door in Oslo. Ik koos voor de Noorse hoofdstad omdat ik al langer getriggerd ben door de Scandinavische cultuur. Enkele jaren geleden ging ik er met het College op uitwisseling naar Aalesund. Nu volgde ik drie vakken aan de Oslo Metropolitan University. Op 12 augustus startte mijn avontuur. Ik verbleef in een groot studentencomplex en kwam vooral in contact met andere buitenlandse studenten. Ik communiceerde dus meestal in het Engels. Ik volgde wel Noorse les, maar het blijft voorlopig bij basiskennis.”

Studentenstad

Oslo telt ongeveer 700.000 inwoners en volgens Elias is het een echte studentenstad met enkele mooie plekjes. “Als je de ferry neemt naar een van de nabijgelegen eilandjes, kan je even ontsnappen aan de drukte van de hoofdstad. Daar kom je tot rust en kan je genieten van de mooie huisjes en de natuurpracht met de typische dennenbomen en de speciale rotsen.”

De Noorse keuken beviel Elias maar toch verlangt hij weer naar de Belgische kost. “Zalm maakt steeds deel uit van het menu en ook een stukje rendier vind ik lekker. Op restaurant eten, deed ik vooral als ik bezoek had. Het leven is hier nogal duur. In de supermarkt betaal je al snel 50 Noorse Kroon (zo’n 5 euro) voor een brood. Ik kwam niets tekort, maar zal toch blij zijn als ik weer eens naar de frituur kan of een lekker streekbiertje kan drinken.”

23 december kwam Elias weer naar huis. “Ik wilde absoluut Kerstmis met mijn familie in België vieren. Het was even puzzelen, want ik had nog examens tot donderdag 22 december.”

Stage bij Klara

“Of ik ooit terugkeer naar Noorwegen? Zeker en vast, er is nog zoveel moois te ontdekken. Tijdens mijn Erasmus-periode kon ik wel wat reizen, maar het was moeilijk om verre afstanden te overbruggen”, aldus Elias, die nu hij weer thuis is meer tijd heeft voor zijn andere passie: muziek.

Dit jaar lanceerde hij zijn eerste soloalbum op de piano. “Ik speel piano sinds mijn achtste. De muziekmicrobe kreeg ik mee van mijn ouders. Na een single in 2020, bracht ik nu een album uit: Northern Blue. Dit is opnieuw een verwijzing naar mijn voorliefde voor Scandinavië. Nu hoop ik mijn eigen pad verder te bewandelen: werken aan mijn eindsound en de singer-songwriterwereld verkennen. Mijn muziek-smaak is heel gevarieerd. Van artiesten als Leonard Cohen en Nick Cave ben ik net als mijn vader Johan hele grote fan. Muziek is een hele grote passie en de grote droom is om door te breken en concerten te geven.”

Binnenkort kan Elias zijn beide passies combineren, als stagiair bij radiozender Klara. “Ik ben heel blij met deze stageperiode, die vanaf half februari loopt. Mijn twee grote passies komen hier samen, dat is fantastisch.”(API)