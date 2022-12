Eindelijk weer kerstconcert in de kerk van Varsenare

De werkgroep Kerconvar organiseert op zondag 18 december om 16 uur opnieuw een live kerstconcert in de kerk van Varsenare. “We knopen zo na twee jaar opnieuw aan met onze meer dan 20 jaar oude jaarlijkse traditie.”

Het Brugs Mannenkoor, onder leiding van Laurens Geeraert, en het Keltische en Sefardisch Kamerfolk ensemble Onoir nemen de toeschouwers mee op een Muzikale Kerstwandeling. “De tekstintermezzo’s zijn geschreven door columnist Mark Van de Voorde. Eindigen doen we zoals gebruikelijk met een medley van een aantal bekende kerstklassiekers waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen”, duidt werkgroep Kerconvar.

Voor het eerst is er na afloop van het kerstconcert en de samenzang aansluitend een korte receptie achteraan in de kerk. “Na twee jaar corona vinden we het belangrijk dat mensen elkaar opnieuw in levenden lijve een zalige kerst, een goed eindejaar en prettige feesten kunnen wensen. Daarom bieden we alle aanwezigen een gratis glas wijn of fruitsap aan.”

(PA/foto DC)