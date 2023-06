Einde van dé Cactusfestivaltraditie: gedaan met rapen van bekertjes

Kinderen die smeken om je lege beker: dat is voortaan gedaan. De Vlaamse regering verplicht festivalorganisatoren om voortaan met herbruikbare drankverpakkingen te werken. Die duurzame omschakeling betekent het tweede weekend van juli een hele omwenteling voor het Cactusfestival, dat eerder al van OVAM de prijs van milieuvriendelijkste festival kreeg.

Veel kinderen en volwassenen zullen tijdens het Cactusfestival eventjes ontgoocheld vloeken: het is gedaan met het ophalen van biologisch afbreekbare, composteerbare PLA-bekers, die vervaardigd waren uit bioplastiek. Wie bij de vorige edities twintig bekers aan de kassa binnenbracht, kreeg immers 1 euro. Een lucratief handeltje in het Minnewaterpark dat sommigen tot 300 euro zakgeld opbracht.

Verplichting

“Tegelijkertijd zorgde dat systeem ervoor dat het park niet bezaaid lag met 150.000 drankbekers. Want dat is het bedrag dat we vorig jaar aan ingebrachte drankbekers teruggegeven hebben”, zegt de Brugse Lieselot Mattheus (39), zakelijk medewerker bij Cactus Muziekcentrum, die voor het festival verantwoordelijk is voor de praktische organisatie, sponsoring en vergunningen.

Voortaan eist Vlaams milieuminister Zuhal Demir van alle festivalorganisatoren, dus ook van het Cactusfestival, herbruikbare drankverpakkingen. “Momenteel geldt die verplichting nog niet voor voeding, die maatregel zal nog veel meer aanpassingen vergen. Want dan moeten de uitbaters van alle foodtrucks waarborgen vragen voor borden en bestek. Nu hanteren ze recycleerbaar materiaal: kartonnen borden en houten vorken”, vervolgt Lieselot Mattheus, een master culturele agogiek, die al dertien jaar voor Cactus Muziekcentrum werkt.

Pionier

“Cactus was nochtans een pionier inzake het gebruik van PLA-bekers, we hebben ervoor zelfs van OVAM een groene award gekregen. Vanaf deze zomer zijn wegwerpbekers verboden op festivals. Enige uitzondering vormen de petflessen met water en frisdranken, naast blikjes Red Bull, want die belanden in de blauwe PMD-zakken.”

De nieuwe Vlaamse richtlijn verplicht het Cactusfestival tot een radicale koerswijziging. Lieselot Mattheus legt uit hoe haar Brugse organisatie dit aanpakt: “We hebben ervoor gekozen om ons publiek geen waarborg te laten betalen op de herbruikbare bekers. Dat is sympathieker en zorgt voor minder heen en weer geloop naar de bars en de kassa’s.”

“Andere festivals laten de mensen een extra drankbon betalen voor de herbruikbare beker, bij de aankoop van hun eerste bier. Dat doen wij niet, we wilden vermijden dat ’s avonds laat, na het laatste concert, de toeschouwers moeten aanschuiven voor een refund van hun laatste drankbeker.”

Eco-voucher

“Hoe pakken we het dan wel aan? Concreet krijgen de festivalgangers bij het inscannen van hun toegangsticket aan de ingang een eco-voucher, waarmee ze naar de bar kunnen. Die voucher is de waarde van je eerste verpakking. Wie een weekendticket kocht, krijgt drie vouchers.”

“Op de keerzijde van dit document staat beknopt beschreven hoe het nieuwe systeem werkt. Bij elke nieuwe consumptie geef je je lege drinkbeker af en krijg je met je drankbonnetje een nieuwe consumptie. We verwachten van ons publiek dat ze ook hun petflessen inruilen bij elke nieuwe bestelling.”

Vier soorten bekers

“Bij verlies of beschadiging van je beker, dien je wel een extra bonnetje te betalen voor een nieuwe beker. Want wij moeten als organisatie de bekerleverancier zelf vergoeden voor elke ontbrekende beker. We huren 200.000 herbruikbare bekers bij het bedrijf Festicup, een van de grote Vlaamse spelers. Die firma komt de gebruikte bekers ophalen en reinigt die nadien machinaal.”

“We willen van die nieuwe regeling een collectief, duurzaam verhaal maken”

“We huren vier soorten bekers: voor bier, wijn, cocktails en warme dranken. We rekenen wel op de medewerking van de festivalgangers en vragen hen ’s avonds laat om bij het verlaten van het Minnewaterpark hun laatste verpakking in te dienen aan de bar of bij ons milieuteam dat richting uitgang met zakken zal klaar staan.”

“We hopen dat iedereen actief meewerkt en voldoende milieubewust is om dat te doen, zonder de aanmoediging van een waarborg. We willen van die nieuwe regeling een collectief, duurzaam verhaal maken”, aldus Lieselot Mattheus.

Eerste triage

Om die nieuwe maatregel vlot te doen verlopen, versterkt Cactus zijn barteams en milieuploeg. De zakelijk medewerker verduidelijkt: “Bij elke shift krijgen de bars twee extra vrijwilligers, want die moeten een eerste triage van de bekers doen. Daarna haalt een 30-koppige milieuploeg de volle zaken met drankverpakkingen op en sorteert de bekers op twee plaatsen in het park, zodat alles netjes klaarstaat voor ophaling door Festicup.”

Opvallend detail: Cactus blijft trouw aan het oude systeem van drankbonnetjes en kiest bewust niet voor een cashless systeem. “Cashless is vrij duur, je moet alle bars voorzien van terminals én een stabiele internetverbinding. Het Minnewaterpark scoort op dat vlak niet goed. Vaste internetlijnen doortrekken naar alle bars is logistiek te moeilijk en financieel te zwaar.”

“Er is ook het sociaal aspect. Veel festivalgangers staan met vrienden aan de bar, ze leggen een potje of verzamelen drankbonnetjes voor een volgend rondje. Met het cashless systeem moet één persoon alles betalen met zijn bankkaart of met een voordien opgeladen polsbandje. Constant gescand worden is een totaal andere beleving”, besluit Lieselot Mattheus.

Het Cactusfestival vindt plaats van 7 tot en met 9 juli in het Minnewaterpark. Er zijn enkel nog tickets beschikbaar voor de zondag. Meer info is te vinden op de website: www.cactusfestival.be