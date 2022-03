Eerste The Noise Factory op donderdag 24 maart in Fabriekspand Roeselare

Op donderdag 24 maart vindt in het Fabriekspand na wat corona-uitstel de allereerste editie van The Noise Factory plaats. “Drie stevige bands geven het beste van zichzelf op een unieke locatie”, klinkt het bij organisator Bert Goethals.

The Noise Factory is het eerste evenement van SiLimito, het geesteskind van Bert Goethals, leadzanger van Sister May. “Vanuit de drang om muziek en emotie te kunnen delen en Roeselare muzikaal op de kaart te zetten, ben ik gestart met een nieuw bedrijfje. Eén van mijn passies is muziek en die wil ik als ondernemer met zoveel mogelijk mensen delen.”

In het verleden was Bert de trekker van heel wat evenementen in het Roeselaarse. Denk maar aan de jongerenfuif ‘Not just a party’ en ‘Bouger Bouger’ waar verdraagzaamheid het thema was. “SiLimito was voor mij de logische volgende stap. Si staat voor de zevende noot. Li komt van Lili, de naam van mijn dochter en Mi en To zijn te vinden in de namen van mijn zonen Miro en Tore. In de toekomst hoop ik met mijn opgebouwde expertise nog meer dergelijke projecten te organiseren. The Noise Factory is het eerste event in die richting waarmee ik hoop op 200 toeschouwers. Het is ook voor mij de eerste keer dat ik iets dergelijks in eigen beheer zal organiseren.”

New wave

Na vijf jaar blijft grunge voor de mannen van Sister May de kern van hun muziek, maar ze klampen zich er niet hardnekkig aan vast. “De opbouw van onze nummers heeft een stevige progressieve inslag met veel tempowissels. De samples en screamo- en new wave-invloeden dragen bij tot een experimenteel maar toegankelijk geheel”, zegt Bert hierover. “Naast onze band staan ook H3ktor en The Mars Model op de affiche.”

De driekoppige rockband H3ktor bestaat volgende maand zes jaar en heeft Oekene als thuisbasis. Zanger Bram Vanhalst neemt de gitaarriffs voor zijn rekening, terwijl je Hans Brakke aan de drums terugvindt met Sébastien Decock op basgitaar. QOTSA, Kyuss en The Dead Weather zijn hun muzikale voorbeelden. “The Mars Model ontstond begin 2019. Ze spelen een stijl die het best kan omschreven worden als een mengeling van postpunk, dark wave en goth metal, gemengd met een uitgesproken dramatische en thematische stem. Twee mini-albums en een resem shows, waaronder een indrukwekkende set op Sinners day ‘21, maken hen een ideale act op dit evenement. De concertruimte en de bar zijn van elkaar afgesloten”, benadrukt Bert.

“Het is dus perfect mogelijk om rustig van een drankje te genieten, terwijl jouw vrienden zich in het feestgewoel storten.”