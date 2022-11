Eerste solosingle voor Sali van #LikeMe

Met ‘What It Is’ pakt Sali Haidara als SALIMATA uit met een langverwachte eigen single. Voor het ‘catchy’ nummer dook de Brugse de studio in met Jérémie Vrielynck, met wie ze afgelopen zomer het Vlaanderen Feest-nummer uitbracht. “Vroeger wilde ik blenden, nu wil ik vooral uniek zijn.”

Het mag niet verwonderen dat het nummer What It Is vrolijk, kleurrijk en aanstekelijk is, want wie Sali Haidara ook maar een beetje kent, weet dat die eigenschappen ook perfect haar karakter omschrijven. De actrice, die voor het eerst kwam piepen bij de reeks #LikeMe, stak de afgelopen jaren niet weg dat ze met haar prachtige stem ook mikte op een muzikale carrière. Vorige zomer was er al een aardige aanzet met het nummer Als de zon schijnt, het officiële Vlaanderen Feest-lied dat ze mocht inzingen met Jérémie Vrielynck uit Deerlijk. “Er was meteen een klik tussen ons en we doken nadien samen vrijblijvend in de studio. Maar we hadden het allebei te druk om er iets concreets uit te halen. Ik werkte intussen hard aan mijn eerste nummer en had een releasedatum in mijn hoofd. Toen die naderde en het nummer niet afraakte, ben ik bij Jérémie gaan aankloppen, omdat hij ook knap werk levert als producer. Doorgaans doen producers hun eigen ding, maar ik ben nogal eigenwijs en weet heel goed wat ik wil. Zo had ik van in het begin mee de touwtjes in handen. Ik ben heel blij met het eindresultaat.” Het nummer is qua stijl funky house, terwijl Sali ook een grote voorliefde heeft voor jazz en soul. “Het lijkt me leuk om verschillende stijlen met elkaar te verweven. In dit nummer verken ik ook mijn lagere stem.”

Goeie flow

Want dat is ook de betrachting van de hoes, waarop een animatieversie van Sali prijkt. “Ik ben verzot op animatie. Het geeft het geheel een extra dimensie. Ik heb ook bewust gekozen om het uit te brengen onder mijn volledige naam: SALIMATA. Vroeger als kind sprong die er wat uit tegenover klasgenoten en dat vond ik niet leuk. Ik wilde blenden, maar nu wil ik vooral uniek zijn. Ik heb het leren omarmen en het voelt heel goed. Ik zit in een goeie flow momenteel.”

Sali gebruikt haar volledige naam als artiestennaam: “Ik heb die leren omarmen.” © GF

Een goedgevulde flow overigens, want Sali is vanaf midden december ook te zien in de musical Charlie and the Chocolate Factory. “De repetities zijn volop aan de gang. Het is heel intensief maar echt tof om te doen. Het zijn drukke tijden, want ik combineer het met extra studies en er zitten nog leuke dingen voor #LikeMe in de pijplijn. Een eigen album? Ik wil het vooral op mijn eigen tempo doen. Wellicht volgt in januari een tweede single. Ik ben heel blij met de vele positieve reacties en met het feit dat ik vandaag kan doen wat ik graag doe: zingen, acteren en in een musical spelen. Het is voor mij niet alleen belangrijk dat ik vooruit ga op carrièrevlak, maar dat ik ook een persoonlijke groei kan doormaken. En met dit nummer is dit zeker zo.”

‘What It Is’ is te beluisteren via verschillende streamingsdiensten: https://streamlink.to/SALIMATAWhatItIs.