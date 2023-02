Eerste single voor Aurélie Van Wettere

Zangeres Aurélie, partner van Filip D’haeze van Swoop, heeft een eerste single Geef Me Je Liefde uit. Aurélie is afkomstig uit Ooigem en is de dochter van Bart Van Wettere en Heidi Verbrugge. Al van jongs af had ze een grote interesse voor ballet en muziek. Als gepassioneerde ballerina mocht ze al vroeg schitteren in de schijnwerpers. Later werd ze professionele danseres en mocht ze verschillende grote podia betreden van onder andere Tomorrowland, MNM, de zomerrevue in Colisée in Blankenberge, Rock Werchter… “Ik deed dat graag. Ik kwam dan in die danswereld terecht. Ik zag een auditie verschijnen voor Swoop. Ik deed mee en mocht blijven. Door Swoop voelde ik aan dat ik ook graag zong.” Aurélie is al twaalf jaar een gedreven kleuterjuf. Ze werkt in VBS Nieuwenhove in Waregem. Nu komt nog het zingen erbij en natuurlijk blijft ze dansen bij Swoop. “Mijn eerste liedje heet Geef Me Je Liefde, een nummer dat perfect past in deze valentijnsperiode. Het is een uptempoliedje in het Nederlands. Het genre is schlager/pop. Deze nieuwe song werd geschreven door mijn partner Filip en mezelf”, vertelt Aurélie. “Het is nu wel even spannend. Er ging een lange voorbereiding aan deze release vooraf, waardoor ik nu toch met wat stress zit. Zal mijn song het publiek aanspreken?”

