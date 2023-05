Eerste postume single van Tiny Legs Tim komt uit: “Zoals Tim gewild zou hebben”

Een jaar geleden overleed Tim De Graeve, de bluesartiest die geboren werd in Westouter. Zijn familie releaset later dit jaar het postume album ‘Sing My Title’, waarvan de eerste single ‘Death Bells Ringing’ vandaag uitkomt. Op 28 november komt het volledige album uit en is er een eerbetoon voorzien.

Op 25 mei vorig jaar overleed bluesartiest ‘Tiny Legs Tim’, alias Tim De Graeve, aan een aanslepende leveraandoening. De geboren Westouternaar baatte het Gentse muziekcafé de Missy Sippy uit en publiceerde in zijn jonge carrière 6 studio-albums, 1 live plaat en verschillende EP’s. Hij werd 44 jaar. Nu komt er een postuum album, waarvan de eerste single ‘Death Bells Ringing’ vandaag uitkwam. Het is een plaat die zijn aangekondigde dood concreet maakt. Tiny Legs Tim wist namelijk al anderhalve maand dat hij niet meer geopereerd kon worden.

Sing My Title

Op die noodlottige 25 mei vorig jaar was de altijd bedrijvige Tim bezig met een project, vertelt zijn familie: “Tim had altijd ‘work in progress’. Hij schreef stukjes songtekst op bierviltjes en kassabonnen, zelfs op zijn ziekenhuisbed. Ook toen hij vorig jaar ziek werd, was er een project in de maak. Hij had met de band van ‘Call Us When It’s Over’ net een aantal nummers opgenomen. Die creatieve stroom is toen abrupt onderbroken.”

Het is onmogelijk om in de ziel van de artiest te kijken, maar zijn dichte kring is ervan overtuigd dat Tim niet had gewild dat zijn familie bij de pakken bleef zitten. Drummer Bernd Coene was, in samenspraak met de familie, verantwoordelijk voor de songselectie van het album ‘Sing My Title’, dat op 28 november uitkomt: “Veel van de nummers in het album zijn persoonlijke favorieten van Tim en zijn familie. De selectie schept een mooi beeld van de carrière van Tiny Legs Tim en is in wezen grotendeels door Tim zelf samengesteld. Dit is hoe hij het gewild had.”

Eerbetoon

Het album, waarvan de titel een anagram is van de artiestnaam ‘Tiny Legs Tim’, bevat een beknopt overzicht van zijn carrière, gecombineerd met archiefmateriaal en enkele nieuwe nummers waar de artiest in zijn laatste maanden mee bezig was.

Op dezelfde dag als de release vindt een eenmalig eerbetoon plaats, deelt de familie mee: “Op 28 november 2023, de dag waarop Tim 46 zou worden, organiseren we een eerbetoon in de Gentse Handelsbeurs. We willen hem via zijn muziek doen verder leven.” Early bird-tickets kan je hier kopen voor € 15.40.