Eerste optreden Rammstein goed verlopen, verkeer verliep vlot en bijna geen incidenten

Op lange wachttijden om sommige parkings te verlaten na waren er woensdagavond geen incidenten tijdens het optreden van Rammstein. Zowel de politie als burgemeester Bart Tommelein zijn positief over de organisatie en de verloop van de avond.

Het eerste concert van Rammstein op Park De nieuwe Koers in Oostende is vlot verlopen. Er waren volgens de politie van Oostende geen incidenten en ook de aftocht is goed verlopen. “Het was uiteraard even wachten, maar dat was te verwachten als zoveel mensen tegelijk de parking moeten verlaten”, vertelt communicatieconsulent van Politiezone Oostende Eline Goeminne. Ook burgemeester Bart Tommelein is opgelucht dat het eerste grote evenement op deze plaats zonder incidenten is kunnen doorgaan.

“Het is toch altijd spannend als er zoveel mensen samenkomen op één locatie. Het was vooral afwachten hoe de mobiliteit zou verlopen ondanks de grondige voorbereidingen, maar dat viel zeer goed mee. Ik zie wel dat er enkele commentaren zijn over de wachttijden om weg te rijden, maar het is normaal dat als bijna 50.000 mensen op hetzelfde moment een plaats verlaten dat dit wat tijd in beslag neemt. Ik heb vooral heel veel hartverwarmende reacties gezien en gekregen. Mensen zijn tevreden dat er opnieuw een concert van wereldformaat kon plaatsvinden in Oostende.”

Ook donderdag is er nog een concert dus het is nog afwachten hoe deze zal verlopen. “We zullen achteraf zeker de evaluatie maken, maar we hebben wel al gezien dat er nog ruimte is om de capaciteit nog wat op te trekken. Het is ook goed dat er twee optredens zijn op twee avonden om de kostprijs van de op- en afbouw te drukken. Ik ben heel fier dat we dit als stad hebben kunnen verwezenlijken. Het was enkel mogelijk dankzij de samenwerking met heel wat partijen en de steun van de omliggende steden en gemeenten. We hebben bewezen dat we dit als regio zeker aankunnen.”

Politie: “Verkeer vlot, rustig en gefaseerd”

Ook de Oostendse politie blikt tevreden terug op de eerste concertdag. “Vanuit de commandopost waren we vroeg aanwezig op de concertweide”, vertelt hoofdcommissaris en verantwoordelijke van de commandopost Hannelore Hochepied. “De eerste gegadigden waren al rond 10 uur aanwezig. De hele dag hebben wij ingezet op een veilig concert en een vlotte mobiliteit en we mogen stellen dat alles zeer goed is verlopen en opgevolgd.”

Kort na de middag zaten alle centrumparkings volzet. Dit kwam door de hoeveelheid dagjestoeristen die Oostende mocht tellen gisteren. Dat waren er rond 16.30 uur ongeveer 18.000, die bovenop de concertgangers mochten geteld worden. Rond 16 uur is het verkeer richting de concertweide drukker beginnen worden. Zoals aangegeven, werd de Kromme Elleboog omstreeks 16.30 uur ingericht als éénrichtingsverkeer. Deze ingrijpende verkeerssituatie is vlot verlopen en kende geen incidenten. Ook de uitstroom verliep rustig, vlot en gefaseerd. Aan de tramhaltes, de concertbussen en in de wagen richting autostrade, was het even aanschuiven, maar alles is snel en veilig verlopen.

Slechts enkele incidenten

Doorheen de hele dag waren er enkele incidenten. Om 18.30 uur was er een kleine aanrijding tussen een fietser en een voertuig aan de Dorpsstraat-Nieuwpoortsesteenweg. Onze ploegen kwamen ter plaatse en stelden een proces-verbaal op. De fietser raakte licht gewond. Rond 20 uur kwam een melding van een hond, zonder baasje, in een lichte vrachtwagen ter hoogte van de Dorpsstraat. De hond moest bevrijd worden uit het voertuig en het raam werd verbrijzeld. Een proces-verbaal werd opgesteld. Kort na 21 uur werd een concertganger bestuurlijk gearresteerd en een beetje voor 1 uur een tweede persoon wegens openbare dronkenschap. Rond 23.30 uur kregen we melding van een val van een persoon. Het slachtoffer had een gapende hoofdwonde en diende te worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

“We blikken terug op een zeer geslaagde eerste concertdag”, gaat Hannelore Hochepied verder. “De oproep van de organisatie om de auto zoveel als mogelijk te mijden, werd opgevolgd. Alle concerttreinen zaten vol, de concertbussen waren uitverkocht en ook de voorziene fietsenparking van 4.000 plaatsen was meer dan verzadigd. We maken ons nu meteen klaar voor een hopelijk even succesvolle tweede concertdag! Houd het veilig en mijd vooral de wagen.”