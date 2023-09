Eerste festivalweekend na eerste schooldag in Ieper: “Highlight blijft groeien”

Het vijfjarig jubileum van het Ieperse Highlight Festival wordt gevierd met een ruimer festivalterrein, een extra festivaldag én een speciale plek op de kalender: voor het eerst wordt niet het einde van de vakantie, maar het begin van het schooljaar gevierd. Samen met het Kidzfestival op zondag worden daar in drie dagen zo’n 15.000 mensen verwacht.

Wat vijf jaar geleden begon als dancefestival van Ieper door een groep van vier vrienden is dat vandaag nog steeds maar dan groter, in ruimte en tijd.

“Het begon met een idee tussen pot en pint”, mijmert medeorganisator Niels Pierpont (31). “Intussen zijn we uitgegroeid tot gevestigde waarde in de streek. Het Tomorrowland van Ieper? Dat zegt men, ja (lacht). We zijn bijlange niet zo groot, maar we groeien wel elk jaar: ons festivalterrein langs de Ieperse Zuiderring telt nu een mainstage, vier andere stages en twee viptenten. We groeien op een gezonde manier.”

De mainstage blijft de blikvanger en is elk jaar anders aangekleed. “Wanneer de festivalgangers aankomen, moeten ze hun ogen kunnen uitkijken”, vervolgt Niels. “Voor deze editie verwerkten we een grote blauwe vlinder in de mainstage.”

Niels Destadsbader

Nog een primeur: het festival doet er op vrijdag een extra dag bij. “Geen gewoon Highlight Festival, maar een Highlight Live: een dj-tent en een tent met live artiesten Mama’s Jasje, Gene Thomas, Niels Destadsbader en Michael Schack. Daar zijn we best trots op voor onze eerste live dag ooit.”

Zaterdag volgt een line-up met onder meer “techno godfather” Dave Clarke. “Door de speciale plek op de kalender hebben meer mensen de kans om hier te zijn, want ze zijn terug uit vakantie. Het was op vrijdag ook de bedoeling dat de scholieren na hun eerste schooldag naar ons festival kwamen in plaats van te fuiven in de cafés. Op vrijdag en zaterdag mikken we in totaal op 12.000 mensen. Dat zou mooi zijn voor een jubileumeditie.”

Plensbuien

De plensbuien op vrijdag lijken voorlopig geen grote gevolgen te hebben. “De modderpoel situeert zich nog vooral rond het festivalterrein. We hebben vrijdagavond bepaalde zones afgeschermd zodat het gras nog wat kan drogen tegen zaterdag. Er zijn ook voldoende verkeersmaatregelen.”

Er geldt drie dagen een totaal verkeersverbod op de Zuiderring tussen de Meenseweg en de A19, exclusief de kruispunten. Een parkeerverbod is van toepassing in de Zuiderring tot de oprit van de A19, de Oude Kortrijkstraat, en de Meenseweg in beide richtingen vanaf de Wulvestraat tot de rotonde met de Zuiderring.

Kidzfestival

Op zondag vindt op dezelfde terreinen opnieuw het Kidzfestival plaats: een idee van ondernemers Kurt Ameel (Uitvaartzorg Leo), Frédéric Verslyp (Partners in Vastgoed) en Bavo Goos (Smart-boost). Samen met serviceclub Kiwanis Ieper Vlakke Land mikken ze voor hun tweede editie op ongeveer 3.000 bezoekers.

Vipkinderen

“We zitten nu al aan 2.500 verkochte tickets en dat zonder de ‘Camille-manie’ van vorig jaar”, vertelt Bavo. “We zijn wel het allerlaatste zomerfestival waar Like Me – met Pommelien Thijs – ooit nog zal optreden. De festivalopbrengsten vloeien integraal terug naar projecten die kinderen en jongeren ondersteunen, zoals de cliniclowns van vzw Kloen. Dankzij de steun van zo’n 100 kleine en grotere bedrijven uit de regio kunnen we weer 300 vipkinderen uitnodigen. Dat zijn kinderen uit zorginstellingen en sociale projecten uit de streek en zelfs tot in Oostende, Wevelgem en Gent. Er komen ook een vijftal ernstig zieke kinderen en hun gezinnen via de organisatie Bracelets For Fighters. Elk vipkind krijgt een gratis ticket en voldoende drank- en eetbonnen. Zo kunnen zij net als elk ander kind een dagje onbezorgd genieten.” (TP)