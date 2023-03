Eerste editie van Riverfest aan de Sasbrug in Kachtem

Het laatste weekend van mei kunnen sport- en muziekliefhebbers hun hartje ophalen aan de Sasbrug in Kachtem. Het hele weekend strijkt het gloednieuwe festival Riverfest er neer. Het festival combineert business met watersport en muziek, een ideale combinatie voor een fantastisch weekend.

Het weekend van 25 tot 28 mei verwachten ze heel wat volk onder de Sasbrug. De allereerste editie van Riverfest gaat door op een unieke locatie. Vrienden Jarid Van Cauwenberghe en Tom Vansteeland – ook wel bekend als dj Blvckprint – organiseren er samen met vier andere kameraden, Viktor Maddens, Birgen Jansseune, Michael Callebert en Thibo en Olivier De Meyer, het festival. “We zijn geen doorsnee festivalgebeuren, maar combineren eigenlijk drie grote luiken”, vertelt Jarid enthousiast. “We proberen business, watersport en festival samen te brengen onder één noemer en dat is dus Riverfest geworden.”

Tomorrowland

De zes maakten een interessant programma met voor elk wat wils. “Op donderdag 25 mei houden we een netwerkavond voor al onze partners. Zij kunnen op die avond elkaar leren kennen terwijl ze genieten van een hapje en een drankje. ’s Avonds kunnen ze dan genieten van een prachtige wakeboardshow”, weet Jarid. “Die eerste avond is enkel toegankelijk voor businesspartners. Het grote publiek is vanaf vrijdag welkom.”

Op vrijdag 26 mei komt er dan een After Workavond. “Iedereen mag iets komen drinken en samen met ons het weekend inzetten. Op zaterdag komen we dan bij het watersportgedeelte van ons festival. We organiseren vrije trainingen van wakeboard, maar ook andere watersporten komen aan bod. Vanaf 16 uur verwelkomen we 16 DJ’s waarvan er 5 Tomorrowlandervaring hebben. We hebben dus niet de minste uitgenodigd”, klinkt het.

Hopen op vervolg

“Op zondag hebben we dan onze Flanders Open – Lowlands, een internationaal wakeboardfestival waar om en bij de 30 riders het beste van zichzelf zullen geven. De riders komen uit verschillende landen en zullen echt prachtige dingen laten zien”, glundert Jarid. “We blijven dan ook in het festivalgebeuren en ook dan zorgen we voor de nodige muziek en entertainment.”

Riverfest gaat door aan de Sasbrug en dat is op zich een unieke locatie. “We zorgen voor een grote tent zodat alles bij slecht weer toch kan blijven doorgaan. Het blijft afwachten hoeveel mensen besluiten om langs te komen, maar we zijn alvast heel blij met de enthousiaste eerste reacties van mensen die van ons event horen. We hopen dat Riverfest niet bij één editie blijft, maar dat het concept aanslaat”, weet Jarid. “Je kan vandaag al registreren voor ons festival en dat op onze site www.riverfest.be. We houden de prijzen bewust laag om iedereen de kans te geven om langs te komen.”

“Op vrijdag is iedereen gratis welkom, voor zaterdag of zondag kost een ticket 10 euro en voor zaterdag én zondag betaal je 15 euro. Snel zijn is de boodschap want op deze eerste editie kunnen we maximaal 750 mensen per dag verwelkomen.”

Info en tickets via www.riverfest.be.