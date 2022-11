Eerste demo release voor The Insecure uit Kortrijk: “Optreden die naar meer snakte”

De band The Insecure, ontsproten uit Tim Vandamme (33) en Pieter-Jan Bekaert (30) hebben er sinds afgelopen weekend hun eerste demo release opzitten. Het werd een wisselend parcours met ups en downs voor de band. “Het was een optreden die snakte naar meer”, klinkt het enthousiast.

De bandleden kennen elkaar al sinds jaar en dag. Een goede tien jaar geleden speelden ze ook al samen in De Simple Hespogenen. “Door omstandigheden is deze band gestopt en hebben we besloten om samen in 2016 een nieuwe band te start met de naam The Insecure”, klinkt het bij Tim.

De naam van de band komt alvast uit een onverwachte hoek. “Onze zanger is een zeer onzeker persoon en stelt elk optreden steeds in vraag. We vonden het als team wel passend om dat als Engelse naam te gebruiken”, aldus Bekaert.

Persoonlijk

Zoals de naam refereert naar de persoonlijkheid van Tim, zo refereren ook de lyrics naar zijn persoonlijkheid. Tim die vroeger zelf met een alcoholverslaving kampte, wil mensen sensibiliseren en raken met zijn teksten in de hoop dat ze hier zelf niet mee vast zitten. “Op deze dag is mijn verslaving stabiel. Het is niet altijd gemakkelijk, maar we houden het goed vol. Ik heb persoonlijk geen enkel probleem om over mijn verslaving te praten. Volgens mij zijn er veel mensen die kampen met een verslaving, maar men praat daar niet zo makkelijk over. Er is daarover schaamte en ontkenning”, klinkt het bij Tim. “Ik ben mij bewust van mijn verslaving en heb daarom de keuze gemaakt om niet meer te drinken.”

Naast dit richt de band zich ook op het alledaagse leven. “Dat is bijvoorbeeld de liefde, vriendschap, samenhorigheid, persoonlijke problemen, de politiek, natuur, en het harde werken. Maar het kan veel meer dan dat zijn. Denk maar eens aan wat rondom jou gebeurt”, weet Pieter-Jan ons te vertellen.

Ultieme droom

Zoals elke band, droomt ook The Insecure stilletjes luidop. “Uiteraard willen we naambekendheid, maar we zouden ook graag eens aantreden op grotere events zoals Ratrock, Brakrock, Punk Rock Holidays”, weet Tim Vandamme. “Maar wij blijven realistisch met de voetjes op de grond. Ook al spelen we maar voor vijf man, wij doen het met veel plezier en leute. Zolang wij nieuwe nummers kunnen schrijven en blijven optreden zijn wij super content.”

Ondertussen mocht de band afgelopen weekend hun eerste demo fysiek voorstellen in De Pit. “Op de één of andere dag hebben we iemand gevonden die ons wilde opnemen en zijn we er voor gegaan. Onze release afgelopen zondag is super gezellig verlopen en de respons van de mensen was gewoon super”, aldus Vandamme.

Het is nu vooral uitkijken naar de zomer evenementen en hen eerste album. Wie de band wil volgen, kan dit via Facebook.