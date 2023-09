Eerste avond Schippersweekend schot in de roos

Op een uitverkochte festivalweide werd vrijdagavond de start gegeven voor de 38ste editie van Het Schippersweekend. De organisatie pakte uit met een vingerlikkende line-up, wat zich vertaalde in een gigantisch dansende mensenmassa.

Succes met een hoofdletter S. De start van de festival driedaagse is er eentje die alvast zijn doel niet miste. De verschroeiende zon zorgde voor een zwoele sfeer en liet de organisatie ook meteen het hitteplan in werking stellen. “Er werd gratis gekoeld kraantjeswater ter beschikking gesteld”, verduidelijkte Jaron Dewitte. De voorzitter van de werkgroep die de organisatie op zich neemt, kon dan ook rekenen op een uiterst ervaren team dat helemaal klaar was voor de tropische temperaturen. “Daarnaast werd er in de tent voor extra verkoeling gezorgd door middel van grote ventilatoren, voorzagen we op het terrein zelf heel wat extra schaduwplaatsen en deelden we ook gratis zonnecrème uit.”

Meteen juiste stemming

Dat de bezoekers de professionele organisatie, ooit begonnen als een optreden op een plank en enkele bierbakken, konden smaken werd al snel duidelijk. De capaciteit van 3000 mensen werd bereikt en wie geen ticket had, was eraan voor de moeite. Het mag dan ook worden gezegd dat de organisatoren voor de 2023 editie geen enkele steen onaangeroerd hebben gelaten en zowaar een internationale affiche konden voorstellen.

Frankie Traandruppel en ILA konden de feestvierders vrijdag meteen in de juiste stemming brengen dankzij een mix van snoeiharde gitaren en feeërieke pop. Internationale klepper Yves Deruyter kon het terrein dan weer afsluiten met duizenden mensen die zich volledig lieten gaan op de elektronische beats. De absolute topnaam op de affiche was dan weer Merol. De Nederlandse zangeres, die furore maakte met haar seksueel getinte teksten, maakte bij het publiek heel wat emoties los. Met de allures van de allergrootste festivals was het drummen aan het podium, waarbij iedereen luidkeels meezong.

Omstreeks 3 uur werd de muziek gedoofd en verliet iedereen het terrein na een incidentloze eerste dag. De volledige werkgroep zette zich meteen aan het werk teneinde alles op orde te brengen om ook de zaterdag te kunnen knallen.