Eerste artiesten voor vierde editie Night of the Proms zijn bekend, met Johnny Logan en Laura Tesoro

Koksijde is voor de vierde keer de warme gastgemeente voor de zomereditie van Night of the Proms, met het Antwerp Philharmonic Orchestra, het koor Fine Fleur en de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche. Op de affiche prijken alvast de eerste vier namen: Johnny Logan, Laura Tesoro, Sandra Kim en Mama’s Jasje. Meer namen worden later bekendgemaakt.

Johnny Logan zong zich meer dan 40 jaar geleden al in de kijker en won toen maar liefst drie keer het Eurovisiesongfestival. Vorig jaar werd hij ontmaskerd als ‘Edelhert’ in het tv-programma The Masked Singer op VTM. Laura Tesoro brak door in The Voice van Vlaanderen in 2014. In 2016 haalde ze voor België een mooie tiende plaats op het Eurovisiesongfestival. Laura wordt daarna een vast schermgezicht bij VTM en presenteert onder meer Belgium’s Got Talent en wordt coach bij The Voice Kids en The Voice van Vlaanderen.

Sandra Kim werd in 1986 met J’aime La Vie de jongste winnares ooit van het Eurovisiesongfestival, want ze was pas 13 jaar. Sandra Kim stunt in 2020 als allereerste winnaar in The Masked Singer bij VTM. 2020 was ook het jaar van de grote comeback van Mama’s Jasje en frontman-zanger Peter Vanlaet, waar ongetwijfeld zijn deelname aan het tv-programma Liefde Voor Muziek heeft bijgedragen.

Voor jong en minder jong

“Night of the Proms Summer Edition zal ook dit jaar een feest worden voor jong en iets minder jong! Dat zijn we nu al zeker. De artiesten met elk een uiteenlopend repertoire – veel van eigen bodem – bieden voor elk wat wils. Ik teken alvast present en kijk uit naar deze topmuzikanten! Wist je dat Sandra Kim banden heeft met onze gemeente? Ook zij houdt van het leven aan de kust. We kijken uit naar de zomer!”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche:

Night of the Proms Summer Edition vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 op het kerkplein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde.