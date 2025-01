“Een van de godfathers van het West-Vlaamse lied”: Wim Opbrouck wil Johny Turbo in leven houden

Wim Opbrouck, acteur en vooral zanger bij De Dolfijntjes, is als een streekproduct ook een advocaat van de nagedachtenis van Johny Turbo. Hij staat erom gekend met De Dolfijntjes, maar ook tijdens solovoorstellingen, bewerkingen – en geen covers, zoals hij zelf aangeeft – van Turbo’s klassiekers te brengen. “Normaal zou ik in de kerstvakantie geen tijd vrijmaken voor een interview, maar om Johny Turbo verder te doen leven, doe ik het wel.”

Vanwaar de liefde voor Johny Turbo? “Dat we van dezelfde streek zijn, is een grote factor”, is Opbrouck meteen zeker van zijn stuk. “Kijk, hij is een van de godfathers van het West-Vlaamse lied. Nog voor Brihang, Het Zesde Metaal en zelfs ’t Hof van Commerce, was hij actief. Alle West-Vlaamse artiesten zijn volgens mij schatplichtig aan Willem Vermandere, Arno, maar ook Johny Turbo. Het is dankzij hen dat de revival van het West-Vlaams de laatste jaren kon worden ingezet.”

Maatschappijkritiek

Opbrouck heeft dus duidelijk een fascinatie voor de Kortrijkzaan die in het jaar 2000 overleed. “Hij was een heel inspirerende en geestige man. Ik heb hem vaak gezien en we stonden soms zelfs op dezelfde plek geprogrammeerd. Zijn teksten zijn heel goed en er zit ook maatschappijkritiek in. Noem hem gerust de West-Vlaamse Serge Gainsbourg.” Ivan Carlier, de ‘echte’ naam van Johny Turbo, keek dan ook op naar de Fransman. Zo is Het lied ‘Oude zak’, dat hij samen met Paul Berlamont zong, een herwerking van Gainsbourgs ‘Vieille Canaille’.

Wim Opbrouck durft tijdens zijn optredens weleens een ode te doen aan Johny Turbo. “Maar noem het geen covers. Ik gebruik alleen de tekst en zet er andere akkoorden op.” ‘Slekke’ en ‘Margrietje’ zijn vaak gekozen nummers. In volle coronacrisis bracht Opbrouck zelfs een pakkende versie van ‘Margrietje’, live in de Kortrijkse Schouwburg. “Dat is ook weer zo’n lied vol maatschappijkritiek. Het gaat in se over drankmisbruik en intrafamiliaal geweld.”

Cultheld

“Kijk, in Kortrijk is hij een echte cultheld en het tragische aan culthelden is dat ze telkens in de marge blijven. Dankzij de documentaire Johny Turbo’s Turbomentary is dat misschien al iets minder, maar ik vind dat Johny Turbo wat meer exposure verdient. Je hebt natuurlijk wel hét anthem van Kortrijk, ‘Vis in de Leie’, en ook de Turbo Alive Band, die hem doen verder leven. Johny moet en zal gevierd worden!” (RB)