Een schitterende Emmy d’Arc trekt de tweede dag van het Nostalgie Beach Festival op gang

Het muziekfeest begon reeds vrijdagavond met een afscheidsfeestje van The Clement Peerens Explosition. De muzikanten zijn bezig aan hun definitieve afscheidstournee en het was de allerlaatste keer dat ze in West-Vlaanderen optraden.

Nadien stond Urbanus een uur lang op het podium enkel met zijn gitaar en in zijn mooi blauw kostuum vol bloemen. Hij kreeg versterking van Jan Van Eycken van De Kreuners bij zijn hit ‘Kodazuur’. Na het gesmaakte optreden van de Kreuners sloot Clouseau de eerste dag van het Beach Festival af.

Doorleefde stem

Zaterdag warmden de Nostalgie All Stars het Maritiem Park in Nieuwpoort op voor dag twee. Het was zangeres en gitariste Emmy d’Arc die het festival op gang trok. Het ontwapenende meisje van naast de deur, uit Aken, verbaasde jong en oud met haar doorleefde en mooie stem. Ze kreeg de volle aandacht van het publiek en opende met haar optreden vanuit Nieuwpoort de weg naar de grote podia.

Ze maakte het podium vrij voor Steve Harley & Cockney Rebel. Deze groep is onlosmakelijk verbonden met de jaren ’70 van de twintigste eeuw. Ze speelden de prachtige ballade ‘Sebastian’, hun nummer 1 hit uit 1974 en sloten af met ‘Make me smile (come up and see me)’.

Daarna was het de beurt aan Emma Bale om haar vakmanschap in de verf te zetten, gevolgd door Anouk en Bazart. Hoogtepunt van de avond Simple Minds sloot het tweedaags festival af en vierde samen met de 17.000 opgekomen fans hun 40 jaar bestaan op een schitterende manier.

(PG/ foto IV)