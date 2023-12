“Een hommage aan Willy Dixon”: Bruggelingen Jan De Vos en Noël Van Oyen brengen bluescd uit

Met ‘Trixon Dixon’ hebben Bruggelingen Jan De Vos en Noël Van Oyen een bluescd, geproducet door Serge Feys uitgebracht. “In twaalf liedjes brengen we een ode aan blueslegende Willy Dixon, zij het dat we die composities funky arrangementen, met stevige gitaarrifs, gegeven hebben.”

“Noem ons alstublieft niet de godfathers van de Brugse rock. Of twee veteranen! Of de éminences grises. Schrijf liever dat we twee heren van stand zijn”, smeekt Noël Van Oyen (71), met een knipoog. Beide musici hebben nochtans al een lange staat van dienst. Noël Van Oyen, die enkele jaren De Kelk en een kwarteeuw het Biekorfcafé voor het Cultuurcentrum uitbaatte, startte zijn muzikale carrière in de jaren 70 als bassist bij de Brugse bluesrock formatie St. James. Later speelde hij bij Ivy & The Teachers, Split Window en Skov.

Jan De Vos aka DJ Fox (66) is een Gentenaar die dertig jaar geleden de wijsheid had om naar Brugge te verhuizen. Zijn voornaamste wapenfeit was drummen bij The Machines, een groep waarmee hij in 1980 Humo’s Rock Rally won. Nadien maakte hij deel uit van Derek & The Dirt en Paris Texas. Beroepshalve was hij muziekrecensent voor Het Nieuwsblad, journalist voor Joepie en het interieurblad Feeling Wonen.

“Noem ons alstublieft geen rockveteranen”

“Hoe en waar we elkaar hebben leren kennen? Op café in Brugge natuurlijk!”, lacht Jan De Vos. Eerlijkheidshalve moet hij toegeven dat hij Noël in de jaren 80 voor het eerst tegen het lijf liep, toen zowel The Machines als Ivy & The Teachers in de platenstudio van Sylvain Vanholme in Brussel een plaat opnamen.

Vanwaar het idee om een hommage te brengen aan blueslegende Willy Dixon? “Willy Dixon is één van de weinige echte bluescomponisten. Hij heeft echte, tijdloze songs gemaakt die later door veel artiesten gecoverd werden. Denk maar aan bekende nummers als Back Door Man, Hoochie Coochie Man, Little Red Rooster, Wang Dang Doodle en I just wanna make love to you. Het blijven steengoede nummers, of je er nu een reggae of hardrockversie van maakt”, aldus Jan De Vos, die op de cd zingt, bas speelt en de drums programmeerde.

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in rootsmuziek. St. James speelde bluesrock, maar je mag mij geen bluesgitarist noemen. De bedoeling was om die liedjes in onze eigen stijl te vertolken. Sommige mensen zeggen dat ze mijn gitaarstijl meteen herkennen. In mijn gitaarrifs verwerk ik elementen uit de new wave, de funk en de hardrock”, zegt Noël Van Oyen.

Liveoptreden

“Thuis heb ik met een basgitaar enkele grooves opgenomen en op pc drumlijnen geprogrammeerd. Die muziekstukjes heb ik voorlopig ingezongen. Nadien heb ik Noël enkele weken zijn ding laten doen op gitaar. De Oostendse producer Serge Feys heeft de songs afgewerkt met wat keyboards”, vervolgt Jan De Vos.

“Ons eigen platenlabel Beehive Records heeft 300 exemplaren van de cd geperst. In november 2024 treden we live op in de MaZ”, besluit Noël Van Oyen.