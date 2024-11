Eduard (97) uit Blankenberge zat ooit naast recent overleden Quincy Jones in een Amerikaanse jury: “Hij was toen al een fenomeen”

Quincy Jones (91) is gisteren thuis in Los Angeles overleden. Jones was een bekende producer, arrangeur en mentor van grote namen als Michael Jackson en Frank Sinatra. Voormalig discotheekuitbater Eduard Van den Wijngaert uit Blankenberge haalt herinneringen op aan die keer dat hij, door een vreemd toeval, plots in een stoel naast de grote Quincy Jones belandde.

“Aan het begin van de jaren zeventig zat ik in een muziekprogramma op de Vlaamse televisie waarin ze mij naar de laatste nieuwe discotheekhits uit Amerika vroegen. Zelf had ik namelijk, als uitbater van de dancings The Beatles in Blankenberge en The Stones in Antwerpen, wereldsterren als Tom Jones en Tina Turner naar ons land gehaald”, vertelt Eduard.

Hij kreeg daardoor op een dag ook telefoon van Billboard magazine, een Amerikaans weekblad voor de muziekindustrie. “Ze vroegen mij of ik op eigen kosten naar Amerika kon reizen om er in een muziekjury te gaan zetelen. Ik ben daarop ingegaan, en in de stoel naast me zat Quincy Jones, die toen al een grote meneer was. Ik wist even niet waar ik het had”, grijnst de nu 97-jarige Antwerpse Blankenbergenaar.

Vriendelijk

“Quincy was dus zes jaar jonger, maar ongelofelijk vriendelijk en supersympathiek. Ed, zei hij, want mijn volledige naam kon hij als Amerikaan moeilijk uitspreken, hoe komt het toch dat jij zoveel van soulmuziek kent? Aangezien hij zelf ook voor de muziek leefde, viel ik daardoor wel bij hem in de smaak als kleine onbekende Belg”, klinkt het.

Dat was nog voor Jones’ samenwerking met Michael Jackson. “Maar in de States was hij al een fenomeen”, aldus Eduard, die nadien nog met de ster op de foto mocht. “Zo had ik een mooie souvenir, en ik heb die foto later nog kunnen verkopen aan de Story”, knipoogt hij.

De twee hebben elkaar daarna nooit meer weergezien, maar Eduard bleef wel fan van Jones. “Ongelofelijk wat die man allemaal voor de muziekwereld betekend heeft”, klinkt het nog.

In zijn eerder dit jaar verschenen memoires vertelt Eduard trouwens ook over zijn unieke ontmoeting met Toots Thielemans, die goed bevriend was met de gisteren overleden legendarische muziekproducer.

