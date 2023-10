Edison Publieksprijs voor pianist Tom Kristiaan?

Eind september brengt Tom Kristiaan zijn nieuwe album ‘Inpired by Nature’ uit, opnieuw met sfeervolle neo-klassieke muziek. Daarnaast is hij genomineerd voor de Edison Publieksprijs in Nederland, zowat de Mia’s van onze noorderburen. Maandag weet de minzame Tom of hij prijs heeft.

Stalhillenaar Tom Kristiaan is pianist, accordeonist en componist. Hij bracht reeds vier albums uit met neoklassieke pianocomposities, maar maakt ook deel uit van de rockgroep Grant. Verschillende van zijn werken werden op televisie gebruikt, maar hij gooit vooral hoge ogen met de meer dan 25 miljoen streams in meer dan 180 landen van het album Petites danses et rêveries.

“Ik wilde altijd al piano spelen. Waarom weet ik eigenlijk niet. Heel vreemd eigenlijk, dat je als kleine jongen zo intuïtief weet welk instrument je gaat liggen”, zegt Tom Kristaan. “Ik ben opgegroeid in Jabbeke. Mijn ouders speelden allebei geen instrument en waren helemaal niet bezig met muziek, maar we kregen wel de kans om muziekschool te volgen. Finaal zijn mijn beide broers én zus lessen gaan volgen en spelen we allemaal muziek. Het spelen van andermans werk vond ik leuk, maar steeds meer begon ik eigen composities te maken. Dat doe ik inmiddels meer dan 20 jaar, maar pas vier jaar geleden bracht ik mijn eerste solo-album uit.”

Breed toegankelijk

“Mijn vorig album Petites Danses et Rêveries werd meer dan 25 miljoen keer beluisterd en belandde op ‘s werelds grootste playlists van Spotify. Het album is heel breed toegankelijk en spreekt heel wat mensen aan, ook mensen die normaal niet naar klassieke muziek luisteren. Daarom werd het album opgepikt voor Edison Publieksprijs. De nominatie geeft me een fantastisch gevoel. Nu wil ik vooral met mijn vierde album Inspired by Nature live optreden voor publiek. Ik breng het album samen met de natuurbeelden waarop de muziek is gecomponeerd. Zo wil ik de mensen even wegkapen uit hun hectische leven en ze een uniek moment van volle rust, stilte en schoonheid bieden. In het najaar breng ik nog een mini-album uit samen met een Duitse componist. En begin 2024 begin ik met de eerste singles van mijn vijfde album te releasen. Dus stilzitten is er alvast niet bij”, lacht Tom.

(Patrick Anthone)

De eerstkomende optredens van Tom Kristiaan zijn op 15 oktober in Kapel Petit (Drongen), op 22 oktober in Voorst Nederland en op 12 november in VTC Jabbeke. Meer info op tomkristiaan.com/concerts.