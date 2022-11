Eddy Laga (80) speelt al 65 jaar vol passie trompet: “Eerst mocht ik niet van mijn ouders”

Hij is tachtig, speelt al vijfenzestig jaar trompet, en als het aan hem ligt, komen daar nog vele jaren bij: ‘meester’ Eddy Laga was in vorm, vorige zondag, op het aperitiefconcert van The Broadway Jazz Gang in het VLC De Geuzetorre. “Muziek houdt me jong en zolang ik me amuseer, ga ik ermee door.”

Tientallen jazzfans genoten van tweemaal drie kwartier onvervalste swingjazz en blues, gebracht door de 80-jarige Oostendenaar, drummer Jean-Pierre Pitteljon, gitarist en zanger Ronny Roose, cellist Geert Bekaert, sologitarist Dries Bekaert, en zangeres Caroline Tytgat. Na afloop had Eddy Laga nog adem genoeg over voor een babbel.

“Toen ik twaalf was, wilde ik al trompet spelen, maar ik mocht niet van mijn ouders”, vertelt Eddy. “Toen ik vijftien werd, moest ik naar de normaalschool in Blankenberge, en daar ben ik lid geworden van de schoolharmonie. Daar heb ik trompet leren spelen. Ik heb tot mijn 55 jaar lesgegeven als onderwijzer in het stedelijk onderwijs, en muziek – vooral jazz – is altijd mijn passie gebleven.”

Eddy Laga in de jaren 80 met The Broadway Jazz Gang met Leo Stassijns en Norbert Baeteman. © FRO

“In het begin van de jaren 80 werd in Oostende The Broadway Jazz Gang opgericht, door wijlen gitarist Paul Dellaert, Leo Stassijns en Stefaan De Bever. Samen met saxofonist Norbert Baeteman ben ik vaste trompettist en zanger geworden van het combo.”

“We waren elk jaar van de partij op de Zesdaagse van het Paulusplein, Oostende in The Mood en de street parades in de Langestraat. Ook buiten Oostende werden we gevraagd: in Klemskerke en in De Haan, voor Trammelant. We speelden jarenlang in de zomer op zaterdag en zondag in de Meli in De Panne. Overal waar we optraden, zorgden we voor ambiance.”

Afspraak volgend jaar

“Nu treden we al jaren op met drummer Jean-Pierre, gitaristen Ronny en Dries, cellist Geert en zangeres Caroline. Vijf keer op een jaar geven we een gratis aperitiefconcert in De Geuzetorre. In de zomer treden we daar ook op voor de Dag van de Toerist. Vandaag was het laatste optreden voor 2022.

Volgend jaar volgen er weer gratis concerten. De data zijn nog niet vastgelegd, maar onze trouwe fans zullen ons niet vergeten. We repeteren iedere week op donderdagavond. Af en toe treed ik nog eens op in Brussel, als gastmuzikant. Muziek houdt me jong en zolang ik me amuseer, ga ik ermee door!”

(FR)