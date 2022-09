Ecuadoraanse Carola volgde liefde vanuit Odessa naar Kortrijk: “Thuisgevoel komt sneller dan verwacht”

Carola Zerega (42) is professioneel zangeres en woont sinds kort in Kortrijk. Afkomstig uit Ecuador reisde ze vijftien jaar geleden naar Oekraïne om haar droom als zangeres waar te maken. Daar ontmoette ze Kortrijkzaan John Ghillebaert (61). Ze volgde haar geliefde richting het verre Kortrijk. Carola zingt in verschillende groepen en verschillende muziekstijlen: van progressieve rock en (latin) jazz, tot Andes-folklore en pop.

“Mijn muziekcarrière is eigenlijk gestart op mijn vijftiende. Ik was toen achtergrondzangeres van een muziekband, nadat ik toestemming had gevraagd aan mijn mama”, lacht Carola. “Moeders in Zuid-Amerika zijn nogal beschermend. Ze ging mee naar bijna alle repetities omdat ik het enige meisje was in de band.” Vanaf haar achttiende zong Carola acht jaar in een kerkkoor, waarvan enkele jaren als soliste. Daar ontdekte ze haar connectie met klassieke muziek.

Een grote stap

“Rond die tijd begreep ik dat muziek mijn wereld was. Mijn dirigent, die helaas overleden is, geloofde in mijn talent. Hij was de papa van mijn beste vriendin. Aangezien haar moeder in Oekraïne woonde, zou ze haar muzikale opleiding daar volgen. Ik was toen 28 toen ze vertrok, en ik besloot mee te gaan. Het was een stap die mijn leven veranderde, want ik moest er van nul beginnen en was zowel de spreektaal als de muziektaal niet machtig. Hoewel ik mezelf toen vaak heb afgevraagd wat ik daar deed en waarom ik dat avontuur had ondernomen, heb ik er tot op vandaag geen moment spijt van gehad”, vertelt Carola.

De opleiding – met een docent die volgens Carola in de Sovjet-Unie was blijven hangen – bleek te rigide voor haar. Hoewel haar voorkeur initieel naar klassieke muziek en opera ging, voelde Carola zich beperkt in haar muzikale vrijheid.

“Ik wou meer halen uit muziek en mijn grenzen verleggen, dus beëindigde ik mijn studies in 2010 om vervolgens een pedagogisch diploma te halen als muziekleerkracht. Ik begon me toen ook meer toe te leggen op jazz, het was een nieuwe wereld met nieuwe emoties. Na mijn studies besloot ik te blijven in Odessa”, vertelt Carola.

Bij de topmuzikanten

Carola werkte er een tijdje als onafhankelijke leerkracht en won als zangeres verschillende wedstrijden die voor haar veel deuren openden. Ze kreeg steeds meer erkenning en werd gevraagd voor concerten in Rusland, optredens via het UNESCO en Odessa Philharmonic Orchestra. “Ik zat bij de topmuzikanten in Odessa en was deel van hun gemeenschap. We werkten samen aan nieuwe projecten.”

Ik ontmoette dankzij het FDMO de fantastische vrouwen van het Magnolia Collectief. Ik vond er een luisterend oor

Hoewel Carola haar droom had waargemaakt in Oekraïne, is zoals elk goed verhaal liefde een onvoorspelbare factor. Na één van zijn internationale tennistornooien ontmoetten zakenman John Ghillebaert (Body Protect) en Carola elkaar voor het eerst. Wat startte als een sporadische romance eindigde in veelvuldig contact en sporadische ontmoetingen in Odessa. Drie jaar na hun eerste kus besloot het koppel om te trouwen. “Normaal gezien gingen we dat in Odessa doen, maar het was toen een moeilijke periode voor onze relatie, dus besloten we de trouw uit te stellen. Uiteindelijk besloot ik om John te volgen naar België. In het begin keek ik op tegen de verhuis, ik had uiteindelijk in Oekraïne mijn droom opgebouwd, maar het was een logische keuze omdat John hier zijn familie heeft met drie dochters en zijn moeder, dat had ik in Odessa niet. Ik wou niet egoïstisch zijn en hem vragen om zijn familie achter te laten voor mij”, vertelt Carola.

Het koppel trouwde op 18 december 2020, ondanks de strenge coronamaatregels. Geen trouwkleed, geen feest en amper foto’s zonder mondmasker. Carola had het er moeilijk mee, en vond het ook heel lastig om te integreren in Kortrijk. “Ik zat bijna de hele dag binnen en dat was ook lastig voor onze relatie. Opeens zie je elkaar elke dag terwijl er vroeger veel meer afstand was. Dankzij FMDO (een organisatie die mensen met een migratieachtergrond ondersteunt, red.) kwam ik in contact met medewerker Xavier Holvoet die van de zomer 2021 een keerpunt maakte. Ik ontmoette de fantastische vrouwen van het Magnolia Collectief, sommige met een gelijkaardig verhaal. Ik vond er een begrip en een luisterend oor”, vertelt Carola.

Nieuwe opportuniteiten

Met nieuwe vriendschappen kwam hernieuwde moed. Carola begon opnieuw haar weg te zoeken als zangeres en had de opportuniteit om deel te nemen aan Lokale Helden in juni 2021. Daarnaast is ze opgenomen in de gids van Stadsartiesten van de stad Kortrijk met haar band Aidra. Je kon Carolas zangtalent reeds bewonderen tijdens de septemberbraderie, de kerstmarkt van Oxfam en bij Wijnen Declerck. Daarnaast zong ze ook tijdens Sinksen bij het optreden van The Trouble Notes en produceert ze haar eigen muziek voor de spoken word performance ‘Margot & Carola’.

“Hopelijk komen meer opportuniteiten, ik blijf me alvast engageren. Kortrijk is een stad die enorm inzet op cultuur, dus ik heb er goede moed in. Ik ben van de stad nog mijn thuis aan het maken, maar als ik voort kan gaan op het deel van deze mooie gemeenschap die ik nu al heb leren kennen, vermoed ik dat het thuisgevoel er sneller zal komen dan ik had verwacht”, besluit Carola.