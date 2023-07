Drukke zomer voor Chris Reilhof in De Wante

Chris Reilhof stelde zopas zijn nieuwe single ‘Dans Met Mij’ voor in feestzaal De Wante in de Gentstraat 238 in Ingelmunster in aanwezigheid van verschillende collega-artiesten. Het wordt trouwens een goedgevulde zomer in De Wante met onder meer op 23 juli en 20 augustus De Wante Zomert.

Eind juni 2022 bracht Chris Reilhof zijn single ‘Zweef Met Mij’ uit. Deze single werd vooral op diverse radiostations gedraaid, terwijl dit product van Henk Damen ook op TV Oranje in Nederland te zien én te horen was. Na ‘Zweef Met Mij’ zingt Chris nu ‘Dans Met Mij’. “Het is een vlotter nummer dan Zweef Met Mij”, vertelt Chris (54). “Het leunt wat aan tegen de disco. Het is een compleet nieuw liedje. Geen covers meer of toch nu niet meer. De song kwam uit via Bling Music.”

Chris zong al ‘Zweef Met Mij’, nu ‘Dans Met Mij’. Wat zal het volgend jaar worden? “Vrij Met Mij”? Chris lacht: “Dat weet ik nog niet. Ik heb nog geen muzikale plannen voor 2024. We focussen ons nu vooral op deze nieuwe single.”

‘De Wante Zomert’

Chris zal in de komende weken meerdere keren optreden, terwijl hij zelf instaat voor de organisatie op zondag 23 juli van De Wante Zomert. “Het is niet meer gemakkelijk, maar ik blijf verder doen. Als artiest moet je eveneens een of twee singles per jaar uitbrengen. Doe je dat niet, dan zijn de mensen je vlug vergeten.”

“Qua de feestzaal is het hier druk. Er zijn hier diverse festiviteiten. Op zondag 6 augustus is er mijn verjaardagsshow met onder meer Salim Seghers, Leah Bien en John Dennis. Henk Damen komt op zondag 20 augustus naar de tweede editie van De Wante Zomert.”

“Sinds ik deze zaal heb zijn, mijn optredens elders wel verminderd. De mensen komen naar hier om mij aan het werk te zien. In november organiseer ik mijn jaarlijkse fanbal. De exacte datum ligt nog niet vast, omdat ik moet rekening houden met de repetities van Toneelkring Uylenspieghel. Eens die vaststaan, kan ik ook mijn fandag vastleggen.”

“Ik denk ook aan het uitbrengen van een full-cd. Misschien eind dit jaar met enkel en alleen maar Vlaamse songs. Zo’n twee jaar geleden bracht ik al een eigen cd uit. En in het najaar zoeken we weer naar nieuw talent in De Wante. Dit doen we al enkele jaren en dat valt heel goed mee”, rondt Chris Reilhof af.

De nieuwe single van Chris is te downloaden via alle grote streamingplatforms.