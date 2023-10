Drukke tijden voor Tim De Roo

Het gaat hard voor Tim De Roo, de Nederlandstalige muzikant met roots in Maldegem-Donk. Na zijn passage op het Luisterplein op de Gentse Feesten de voorbije zomer, beleeft hij een zinderende oktobermaand. Vorige week bracht hij met ‘Manic Pixie Dream Girl’ zijn nieuwste nummer uit en op 21 oktober speelt hij in het luisterrijke Theater Tinnenpot in Gent.

“Ik kan niet stoppen met muziek maken. De melodieën komen op de meest onverwachte momenten, zelfs in de file of wanneer ik op de bus wacht”, vertelt Tim. “Zo’n deuntje uitwerken tot een volwaardig nummer en dat dan delen met een publiek, er is geen grotere kick. Gedeelde Smart maakte ik samen met Wouter Berlaen. Na die release had ik nog wat nummers liggen. Wouter raadde me aan om kennis te maken met zijn eigen producer, Ward Snauwaert, een getalenteerde multi-instrumentalist. Ward stond buiten mijn gebruikelijke netwerk en bracht frisse ideeën aan. Hij voegde een nieuwe instrumentale dimensie toe aan mijn nummers. Live is het een hele andere ervaring. Zo treed ik graag op met Glenn Beyst. Hij is niet alleen een gepassioneerde gitarist en pianist, maar ook een goede vriend die ik leerde kennen tijdens de ‘Open Mic-evenementen’ in Gent. In Theater Tinnenpot zal ook Sarah Devos met ons op het podium staan. Zij is al enkele jaren achtergrondzangeres van Selah Sue. Met haar warme, volle stem is ze een echte aanwinst. Ik zie mezelf als een muzikale verhalenverteller met een sociale insteek en een voorliefde voor de underdog. Mijn teksten zijn niet per se autobiografisch, maar ze vertrekken vanuit de emoties die ik ervaar en die zijn soms donker. Door melancholische en sombere teksten te serveren met een poppy melodie blijft het geheel verteerbaar”, klinkt het.

De komende maanden staat Tim verschillende keren op het podium. “Het meest kijk ik uit naar de presentatie van mijn nieuwe single Manic Pixie Dream Girl in het Theater Tinnenpot in Gent. Die zaal is met haar klassieke ornamenten en balkon de ideale locatie om mijn muziek te brengen. Ik kijk er echt naar uit om de komende maanden veel op te treden”, besluit Tim enthousiast. (MIWI)

Op https://vi.be/platform/timderoo kan je Tims nieuwste nummer beluisteren.